La Manga del Mar Menor, un municipio inviable

Todos lo sabemos desde que éramos niños: un municipio es «una unidad natural de convivencia, situada alrededor de un núcleo urbano». Ahora, como los ojos ... del Guadiana, resurge una vez más la iniciativa de crear un nuevo municipio en la Región –La Manga de Mar Menor–, sustrayendo sus habitantes de los municipios de Cartagena y San Javier. Residentes que, en el último censo, alcanzaban la cifra total de 2.506 habitantes.

Naturalmente, los que participan en la iniciativa secesionista, con significativo y semioculto apoyo financiero, no están pensando solamente en esas 2.506 personas, sino en esas 200.000 personas que veranean allí y cuyos IBI ansían arrebatar a Cartagena y a San Javier.

Para camuflar esa escasez de habitantes reales, los secesionistas pretenden 'succionar' auténticos núcleos poblacionales absolutamente vinculados ancestralmente a sus grandes municipios de origen: Cabo de Palos, El Algar, Los Belones...

Y es que resulta absolutamente inviable un pequeño municipio con un núcleo urbano de 19 kilómetros de longitud y con 38 kilómetros de playa. Es inasumible afrontar todos los servicios públicos esenciales, con la conservación y construcción de vías urbanas, con la recogida de basuras, el servicio de aguas, las garantías sanitarias, los transportes... Solamente la pertenencia a importantes municipios como San Javier (38.000 habitantes) y Cartagena (218.000 habitantes) permite a los 2.506 residentes de La Manga disponer también de todos esos servicios imprescindibles.

¡No están disponibles más gastos en nuevos alcaldes y concejales!