El arte en Molina de Segura

El otro día por la mañana pasé por la plaza del Ayuntamiento de mi ciudad y comprobé lo que algunas personas me vienen comentando desde ... hace unos días, que el mural que Miriam Garlo y su equipo habían realizado como homenaje a las mujeres que trabajaron en la conserva en Molina de Segura había desaparecido. Habían pintado sobre él para que desapareciera.

Tengo mucho respeto por el mundo del arte. Y en Molina no es que tengamos muchos artistas. Tenemos grandes pintores, no muchos. Tenemos excelentes novelistas, no muchos. Tenemos algunos escultores. En concreto, la autora del mural desaparecido es Miriam Garlo. Creo que es una mujer que debía tener el respeto de su ciudad. Es pintora, estudiosa de las artes y actriz. Su última película, 'Sorda', ha tenido premios nacionales importantes e internacionales.

Además, este mural era un homenaje a las mujeres de la conserva. Muchas vinieron de muchas provincias limítrofes para poder trabajar y meter un sueldo en casa. Era una época muy difícil. Era un trabajo durísimo. Creo que a ninguna de ellas se le ha reconocido todo ese trabajo para cobrar su pensión. Creo que era un homenaje justo. Y con lo que se ha hecho se le ha faltado también el respeto a ellas. ¿Veremos pronto esculturas rotas por las calles? ¿Veremos quemas de libros en algunas plazas del pueblo y cuadros de pintores en los contenedores de la basura?

Pepe Yagües es un excelente pintor y una excelente persona. Un mural suyo estaba en la pared lateral del Instituto Vega del Táder, y aquel mural alguien lo hizo desaparecer. Se pintó la pared y desapareció. Ahora, hace poco, ese mural ha sido repuesto, pero el pintor lo ha repetido de metal y lo ha pegado con clavos a la pared. Ahora va a ser imposible que lo hagan desaparecer pintando encima.

Creo que con el mural de Miriam y su grupo se debe hacer lo mismo. Que se repita. La persona que haya tomado la decisión la comparo con las que han aparecido en las redes –que yo no las visito– opinando sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba y defendiendo que tenía que haber ardido por completo. El arte no les dice nada y eso es peligroso para los pueblos.