Una doctora extraordinaria en Oftalmología

El día 23 de junio fui operado del ojo izquierdo. Llegué nervioso y tranquilo. Nervioso por la intervención y tranquilo porque, tras conocer a la ... doctora unos días antes, mi intuición me dijo que podía confiar en ella.

Oí a la doctora todo el tiempo. Hablaba con sus enfermeras interesándolas en todas las fases del proceso y me animaba a mí y me felicitaba por lo bien que seguía todas sus instrucciones. Me tranquilizaba y me resaltaba que todo iba muy bien. El jueves 26 me citó para la primera revisión. Me felicitó porque el ojo estaba perfecto. La doctora se llama María Dolores.

Otras cosas no fueron tan bien. Tuve que esperar más de dos horas antes de entrar a su consulta. Había muchos pacientes esperando. Esto ya no es competencia de los doctores. Alguien en el hospital no hace las cosas bien. ¿Faltan más doctores?

Hace unos años, mi hija Marta llegó muy grave a La Arrixaca y sus médicos le salvaron la vida. Medicina pública, mi agradecimiento más sincero.