Para Vox, los inmigrantes irregulares son delincuentes

Señor Antelo, ¿con qué autoridad convoca usted una manifestación sin autorización oficial, agitando a los vecinos de un pueblo tranquilo y trabajador como es Torre ... Pacheco? La violencia se combate con la ley. Ya hay detenidos por los hechos recientes y cumplirán su condena. Usted no ha creado el problema, eso está claro. Lo que sí ha hecho es intentar beneficiarse políticamente de él, utilizando el miedo como herramienta electoral. A río revuelto, ganancia de populistas. Y así, lanza proclamas vacías sobre deportaciones masivas, sin distinguir entre quienes delinquen y quienes trabajan honradamente en este país.

¿Recuerda usted al joven camerunés que llegó en patera y que, tras ser salvado de morir en el mar por la Guardia Civil, decidió devolver ese gesto convirtiéndose en agente de ese mismo cuerpo? Ese joven fue inmigrante irregular. ¿Fue delincuente? No. Hoy es guardia civil.

Convocar una manifestación de la noche a la mañana, sin los permisos legales, y gritar «¡a España se viene a trabajar!» en Torre Pacheco, donde más del 30% de la población inmigrante trabaja desde hace décadas en el Campo de Cartagena, no solo es ignorancia, es una falta de respeto. Esa inmigración legal está integrada, aporta, convive y enriquece al municipio desde hace más de 30 años.

Su llamada a la manifestación del 12 de julio, promovida por redes sociales, ha actuado como altavoz para atraer a grupos de ultraderecha violentos de toda España. Consignas como «a la caza del moro» no surgen del vacío, son consecuencia directa de su retórica incendiaria. Y, mientras tanto, usted sigue sin condenar los disturbios. Más bien los justifica, alentando la idea de deportaciones masivas al más puro estilo Trump.

Tal vez usted no ha entrado nunca en una de las casas donde viven muchas familias inmigrantes de Torre Pacheco. Yo sí. Como voluntario de una conocida ONG, he tenido el privilegio de conocer a estas personas en su entorno: viven con modestia, trabajan duro y están perfectamente integradas. Siempre nos han tratado con respeto y afecto. Ya sé que las ONG no son de su agrado –ser voluntario es algo que no todos comprenden–, pero le aseguro que en esos hogares no encontré delincuentes ni violadores. Lo que sí vi fue a padres de familia llegar a casa pasadas las nueve de la noche, agotados, cubiertos de tierra, tras una dura jornada en el campo. Ese mismo campo donde, por cierto, ningún parado español quiere trabajar.

Señor Antelo, ¿no defienden ustedes que «los españoles primero»? Entonces, empiecen por preocuparse de verdad por el paro en España, que sigue siendo el más alto de toda la Unión Europea (2.405.963 personas). Su discurso populista, cargado de demagogia, solo sirve para infundir miedo, incendiar los ánimos y arañar votos. Esa es su estrategia. Ese es su granero de votos: el miedo.

Personalmente, creo que muchos de los problemas relacionados con la inmigración irregular podrían resolverse con leyes más ágiles y realistas. El requisito de arraigo de tres años en España no es una solución, es parte del problema. Si de verdad hay necesidad de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, pasemos a la acción. Facilitamos la documentación, un precontrato de trabajo, un informe policial del país de origen y el NIE para que puedan trabajar legalmente. A los problemas reales, soluciones reales.