Sanciones de la UE a España

España se ha convertido, junto con Grecia, en uno de los países con mayor número de advertencias, infracciones y sanciones económicas por parte de la ... Unión Europea. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto una multa de 6,8 millones de euros a España por no transponer a tiempo la directiva que obliga a equiparar la retribución del permiso paternal con el maternal.

Curiosamente, apenas tres días después de esta sanción, el presidente Sánchez protagonizó una rueda de prensa en la que intentó presentar como un logro del Ejecutivo lo que en realidad ha sido una imposición europea tras años de incumplimientos. Anunció la ampliación del permiso paternal como un triunfo del sanchismo, cuando no es más que una obligación legal que su gobierno ha incumplido reiteradamente. Esta estrategia comunicativa roza el engaño deliberado: intentar capitalizar como éxito lo que en realidad es una sanción por negligencia.

Algunos datos preocupantes sobre la economía española. En primer lugar, economistas de reconocido prestigio coinciden en señalar que la economía europea ha perdido competitividad frente a Estados Unidos. La balanza comercial y los acuerdos estratégicos favorecen claramente a EE UU, que ha consolidado su posición mientras Europa sufre las consecuencias de políticas fiscales restrictivas y aranceles que afectan sectores clave como la automoción, farmacéutica, agricultura y tecnología. Los consumidores europeos ya están pagando el precio de esta desventaja estructural.

En segundo lugar, el récord de quiebras empresariales en 2025. Un dato que ha pasado desapercibido es el alarmante aumento de los concursos de acreedores (antiguamente conocidos como quiebras). En el primer trimestre de 2024 se registraron 8.199 concursos. En el mismo período de 2025, la cifra se ha disparado hasta los 15.384, lo que supone un incremento del 87,6%. Esta tendencia pone en evidencia la extrema fragilidad del tejido empresarial español, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes), que soportan una de las cargas fiscales más elevadas de Europa. Muchas de ellas no pueden sobrevivir ante tal presión impositiva, lo que conlleva no solo el cierre de negocios, sino también la pérdida del patrimonio personal de sus propietarios.

Y, por último, Bruselas ha lanzado un nuevo ultimátum al Gobierno por no haber actualizado los umbrales económicos que determinan el tamaño de las empresas (clasificación de pymes) conforme a la normativa comunitaria. Se ha otorgado un plazo de dos meses para cumplir con esta exigencia, bajo amenaza de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esta falta de adaptación normativa afecta directamente a la financiación y apoyo que muchas pymes podrían recibir si estuvieran correctamente clasificadas.

Como ciudadano y como observador preocupado, me pregunto qué excusa o bulo inventará ahora el Gobierno sanchista ante Bruselas para justificar su inacción.¿Seguirá culpando a terceros mientras continúa empujando al abismo a miles de pequeñas empresas?

España necesita con urgencia una política económica seria, responsable y adaptada a la realidad del país. Más del 80% de nuestro tejido empresarial está compuesto por pymes pequeñas y medianas, y si no se toman medidas eficaces y urgentes, el daño a nuestra economía será irreparable. No se trata de ideología, se trata de supervivencia.