Sánchez, puro teatro

Primer acto: nos aparece en rueda de prensa un Pedro Sánchez con una cara cosméticamente demacrada leyendo un discurso muy serio. Muchos hemos sentido pena ... al verlo.

Ese puro teatro lo lleva en sus genes, sus mentiras las redondea de tal manera: «Me he enterado hace unas horas del contenido del informe de la Guardia Civil», cuando lo conocía de hacía una semana. El manejo de la mentira le hace crecer la nariz como a Pinocho, ya no engaña ni a los suyos. Señores, esto acaba de empezar y habrá muchos más actos de teatro en poco tiempo, mantenerse en silencio como lo ha hecho durante más de 45 días y no decir ni pío con toda la corrupción que le rodea es de nota, y más cuando su propio hermano David ya va directamente al banquillo de los acusados por tráfico de influencias y prevaricación y, detrás, su querida esposa.

Hay que tener la cara muy dura para pedir perdón a los españoles por las mordidas de Santos Cerdán, su mano derecha. ¿Pedir perdón? Cuando un político o varios cometen actos corruptos, dimiten inmediatamente.

¿Recordamos quiénes iban en su Peugeot 407 recorriendo toda España como personas de su confianza? Ábalos, Koldo y Cerdán. Todos ellos están siendo investigados por la Justicia por mordidas de todo tipo por toda España.

También es bueno recordar que pocos días después de ser repudiado por su partido, Tomás Gómez, el que fuera secretario general del PSOE en Madrid, apartado de la política por Sánchez con malas artes, declaró públicamente lo siguiente: «He visto a Pedro Sánchez coger una urna y meterla detrás de un biombo para cambiar el resultado de una votación». ¿Qué más tiene que pasar, señor presidente? ¿Cuántas víctimas más de sus cloacas va a dejar por el camino?

Segundo acto: aquí aparece otro Pedro Sánchez en la rueda de prensa y al más puro teatro, sonriendo ante las cámaras nada más empezar, con un guion muy bien elaborado y cargando todas sus tintas de una corrupción que les llegará este verano al PP y Vox, el 'y tú más' famoso del PSOE. Y si hay que ponerse flores, aquí estoy yo para ello: «Somos el mejor Gobierno que ha tenido España en muchos tiempo». Olé y olé.

Y mientras todo esto ocurre, Acciona abrió el jueves pasado una investigación interna para aclarar esas posibles mordidas y el lunes despidió a su director de construcción para España. Estamos ante un gobierno acorralado por la corrupción familiar del presidente, como también la de su propio partido. Están muertos políticamente hablando y sin Presupuestos Generales un año más, de forma que han provocado deber a nuestra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia más de 1.500 millones de euros. La falta de dichos fondos ha conseguido bloquear los pagos a proveedores de la sanidad murciana. Ya no legislan nada

Por último, recordarán que Felipe González acompañó a los suyos a las puertas de la cárcel de Guadalajara. Ya veremos si caen todos los pasajeros del Peugeot de Sánchez. Camino llevan. Pregunto: ¿vamos a dar lugar, señor presidente, a un tercer acto y siguientes actos?