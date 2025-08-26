La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

España está en llamas y todo sigue igual

ANTONIO MIGUEL GARCÍA-CARREÑO

Martes, 26 de agosto 2025, 00:32

En cualquier democracia europea, cuando un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales, el presidente dimite y se convocan nuevas elecciones. En la España sanchista, ... alterar los procedimientos democráticos se ha convertido en algo habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  3. 3 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  4. 4

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  5. 5 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  6. 6

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8 Los hoteles para perros, cada vez más demandados en Murcia: «Estamos completos desde junio»
  9. 9 Dos accidentes en la A-7 provocan más de 6 km de retenciones entre Alhama y Librilla
  10. 10

    La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad España está en llamas y todo sigue igual