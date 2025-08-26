España está en llamas y todo sigue igual

En cualquier democracia europea, cuando un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales, el presidente dimite y se convocan nuevas elecciones. En la España sanchista, ... alterar los procedimientos democráticos se ha convertido en algo habitual.

Sin partidas económicas para invertir en la lucha contra los incendios, llevamos más de tres años sin Presupuestos: no hay dinero para bomberos (muchos en paro), ni para aviones contraincendios, ni para helicópteros, ni para camiones. Por falta de medios, tenemos que pedir ayuda a países europeos porque no somos capaces de apagar los más de 200 incendios declarados en solo 15 días, con más de 348.000 hectáreas arrasadas.

A esto se suma que ocho helicópteros rusos –los más eficaces contra el fuego– están fuera de servicio por falta de piezas. La UME, con 1.400 militares profesionales, junto a los medios escasos de las comunidades autónomas, resultan claramente insuficientes. A día de hoy seguimos incapaces de frenar los incendios que devoran nuestro país.

Se habla mucho de salvar el planeta, pero ni siquiera somos capaces de defender nuestros bosques. Este es el peor verano en incendios en décadas y seguimos sin Presupuestos Generales. Cualquier gobierno responsable asumiría su parte política y dimitiría en bloque. La solución no es solo declarar zonas catastróficas. Estamos hablando de un desastre ecológico que tardará décadas en recuperarse, de riqueza natural volatilizada en días, de vidas humanas y animales perdidas, de viviendas destruidas, familias arruinadas, explotaciones agrícolas y ganaderas desaparecidas, turismo rural devastado y ciudadanos indignados.

Es imprescindible reforzar la vigilancia forestal, endurecer los castigos a los pirómanos y recuperar tradiciones como el pastoreo para prevenir incendios. La hemeroteca nos recuerda que en 2022, tras otro verano desolador, el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, pidió a Sánchez tratar este tema como «asunto de Estado». La respuesta del aparato sanchista fue el silencio. Así se repiten los mismos enfrentamientos políticos cada año, sin soluciones reales.

Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir un pacto de Estado contra incendios, dejando atrás burocracias absurdas de niveles 1, 2 o 3. Si alguien lo bloquea, debemos castigarlo con nuestros votos.

Hoy tenemos un presidente que no gobierna, un barco sin capitán. No es justo que, tras ocho días de incendios en toda España, Sánchez solo interrumpa sus vacaciones en su palacete de La Mareta (Lanzarote) para una breve visita, protegido por cinturones de seguridad y evitando el contacto con las más de 33.000 personas afectadas.

Mientras tanto, la Justicia sigue avanzando. El juez Peinado ha imputado a la esposa del presidente por un quinto presunto delito, esta vez de malversación. La reacción del Gobierno: atacar al juez y mirar hacia otro lado, con la soberbia de quien se cree intocable.

No perdamos la esperanza. Nuestra justicia y nuestros jueces funcionan, digan lo que digan.