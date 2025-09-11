La España democrática se humilla con Sánchez

¿Es normal que Puigdemont, un delincuente y prófugo de la Justicia, se convierta en el hombre más deseado por el actual presidente del Gobierno? ... Ya no importa que sea el líder de un partido de derechas, facha y racista; un prófugo que no se arrepiente de lo que hizo. Lo normal del presidente Sánchez es olvidarse de nuestro sistema democrático que no contempla negociar con un prófugo de la Justicia y, mucho menos, atacar a los jueces que juzgan posibles delitos de su mujer y de su hermano.

Pasemos a enumerar algunos cambios de opinión del presidente Sánchez: aunque tiene más de 16. El primero, con Pedro Sánchez en la oposición: «Un Gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los Presupuestos Generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional someterse a una cuestión de confianza y, si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tiene ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país». Esa vara de medir que en su día pretendió aplicar a Rajoy ya no le vale al presidente Sánchez: ni con los presupuestos de 2023, ni con los de 2024, ni con los de 2025, ni con los de 2026. «Si no me aprueban los Presupuestos de 2026, seguiremos con los de 2023». ¡Todo muy democrático, señor Sánchez!

Segundo cambio de opinión, también en la oposición: «El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido». Lo decía el 21 de julio de 2023, a 48 horas de las elecciones generales. Sorprendentemente, la amnistía fue aprobada por el Tribunal Constitucional y con ello Puigdemont se ríe de todos los españoles; solo nos queda el Tribunal de Justicia de la UE.

Tercero: «Yo no me voy a reunir con Bildu». Como presidente se reunió y pactó con ellos.

Cuarto, todavía en la oposición. Le preguntan en un medio de comunicación: «¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?». Respuesta: «Absolutamente ninguno, yo siento vergüenza de ellos». Pocos meses después, la vergüenza del presidente gira 360 grados y nos dice: «El Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto a los 9 condenados por el 'procés'».

Quinto. Le preguntan: «¿Pactaría con Podemos para formar gobierno?». Respuesta: «No, tengo que reconocerle que sería un presidente que no dormiría por la noche». Pactó y formó el Gobierno de coalición, y sigue durmiendo plácidamente con su líder, Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del Gobierno hasta que renunció al cargo.

Sus amenazas a los españoles ya traspasan todas las barreras democráticas con esta frase: «Gobernaré con o sin el Legislativo». Quien levanta muros entre españoles difícilmente puede pedirle a la oposición un pacto de Estado frente a la emergencia climática y, después, lavarse las manos de responsabilidad en política de incendios, con todo el descaro del mundo. ¿De qué emergencia climática, refugios climáticos o cambios climáticos hablamos? ¿Los culpamos a todos ellos como responsables de los incendios? ¿Ya no recuerda cuando el presidente de Castilla y León, el señor Mañueco, del PP, le propuso personalmente en 2022 un pacto de Estado para solucionar los incendios en toda España? Todavía está esperando su respuesta a dicha propuesta. No trate de engañarnos. Deje de vendernos «su relato» cuando le interesa y no desacredite al Poder Judicial. Respételo.