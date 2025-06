Carta a López Miras por el Trasvase

Señor López Miras, trasladar a la UE el recorte de agua del Trasvase Tajo-Segura es el camino correcto. Las cartas y las entrevistas con ... Pedro Sánchez, ¿qué se puede esperar de un presidente que no respeta nuestra Constitución? El artículo 134.3 dice textualmente que el Gobierno «deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». En siete años, en La Moncloa solo han aprobado tres Presupuestos Generales, pese a que dijo que «un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada».

Volviendo a nuestra preocupación por el corte de agua a un 50% en los próximos años, sin Trasvase no hay futuro para la Región. Parte de nuestras infraestructuras múltiples están funcionando perfectamente más de 60 años. Las desaladoras no son la solución.

Voy a contarle mi pequeña experiencia visitando el Parlamento Europeo en Bruselas. Eran los años de los carteles de 'Agua para todos'. Nos recorrimos por medio de un guía de la UE la institución y su forma de funcionamiento. Al terminar el recorrido, fuimos a una sala donde tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con dicho guía.

Tenía muy claro que debía preguntarle por la problemática del agua en la Región de Murcia. Más o menos le trasladé los continuos recortes de agua que teníamos, debido a las sequías continuas. Le trasladé que una parte de España (zona norte y centro) no sufría dichos recortes porque dichas zonas tenían suficientes ríos y pantanos con reservas suficientes para cubrir sus necesidades. También le comenté que estuvimos a punto de crear un gran Plan Hidrológico Nacional y que empezó a construirse, pero un cambio de gobierno lo paralizó.

Ante estos hechos, le pregunté si habría alguna posibilidad de trasladar dicha problemática (zona sur de España) a la UE en un intento de negociar con las zonas ricas en agua (norte y centro de España). Al mismo tiempo, le informé de que la Región tiene fama de ser de las que el aprovechamiento del agua se hace al máximo (sistema de goteo).

La respuesta del guía a mi pregunta fue muy corta y concisa: «Aquí tratamos las problemáticas de nuestros socios comunitarios. Al final, todo funciona a base de trueques. ¿Qué tienen ustedes que dar a cambio?».

Le dije lo siguiente: «Le parece a usted poco trueque que desde la Región de Murcia, más conocida como la huerta de Europa, trasladamos todos nuestros productos del campo a todos los países de la UE con nuestro camiones frigoríficos. En la actualidad, tenemos la mayor flota de camiones frigoríficos de toda España. Cultivamos el producto y lo transportamos en perfecto estado, porque tenemos las infraestructuras adecuadas para ello». Creo que no se esperaba la respuesta y con bastante habilidad dio por terminada su exposición y no me respondió.

Señor López Miras, nuestra fortaleza está en la agricultura. Movemos desde hace muchos años un gran volumen de mercancías a Europa y creo que es nuestra mejor tarjeta de visita. Los números mandan.