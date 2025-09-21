La residencia Alberto Colao de Cartagena

Cuando exploro las alternativas existentes, compruebo que los universitarios no encuentran alojamiento disponible en la ciudad de Cartagena. Muchos de ellos tienen que conseguirlo en ... las localidades próximas. En mis tiempos era bien conocida la residencia universitaria Alberto Colao, que contaba con unas decentes instalaciones, situada frente al colegio de Los Maristas y próxima a la Politécnica (UPCT), un edificio cerca de las facultades del paseo de Alfonso XIII y del casco urbano.

Mi sorpresa fue grande cuando pasando frente a la residencia Alberto Colao, veo que el edificio muestra un evidente estado de abandono y deterioro. Me informan de que esa residencia hace tiempo que está cerrada porque es propiedad del Parlamento regional colindante con dicho edificio. Me dicen que así lleva bastantes años en espera de un destino al servicio de la sociedad cartagenera.

Me planteo simplemente una pregunta: ¿Para qué quiere el Parlamento un edificio enorme de cinco plantas compartimentadas cuando nos encontramos de lleno en la era de internet y la digitalización? ¿Acaso no es algo sobredimensionado este inmueble para las necesidades parlamentarias en estos tiempos de administración informatizada?

Una buena iniciativa sería restituir el bloque de Alberto Colao a su función inicial, ampliando así la disponibilidad de alojamiento de alumnos y profesores universitarios en la propia Cartagena. Entre otras alternativas, creo que es la mejor opción sin que sea necesario que los estudiantes se vayan alejando de la ciudad, si es que encuentran alojamiento, ignorando que hay un edificio que tuvo ese destino y que está en perfecto uso. Supongo que es de sentido común aprovechar lo que hay buscando un uso adecuado y pertinente.