Pasión nazarena en septiembre

Estos días se ha venido celebrando en la ermita del Pilar, en Murcia, una exposición con la que la Cofradía del Cristo de la Esperanza ... acercaba al público los minuciosos detalles de esas tallas que componen el paso del Cristo de las Almas. Los gestos en el rostro del sayón, la fuerza casi humana que transmite el centurión y el dolor indulgente de la figura de Jesús donde se reconoce al momento la mano de esos dos jóvenes artistas, los hermanos Martínez Cava, que ya antes tanto nos habían deleitado con la talla de la Virgen de la Aurora de Lorca. Enhorabuena. Para estos días de clausura, la campana de auroros de Las Torres de Cotillas, con el aplomo y la seguridad que le son característicos, y apoyados por la magnífica acústica del lugar, dedicó unas salves de pasión que evidenciaban lo que allí se estaba viendo: 'Cuando al Calvario llegó / De su ropa despojaron / Y lo tienden en la Cruz / Sus pies y manos clavaron'.

Puede parecer que estaba fuera de tiempo, pero no. En esos momentos de penumbra, con esas figuras de fondo y con el armonioso canto de los auroros, bien que podría parecer que al salir nos encontraríamos con la mezcolanza que es típica de esas fechas: las calles llenas de nazarenos y auroros; de tambores y campanas; de burlas, saetas y salves de pasión... y con la luz, los olores y los colores con que Murcia nos obsequia en esas fechas.

