La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasión nazarena en septiembre

ANTONIO FERNÁNDEZ

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:15

Estos días se ha venido celebrando en la ermita del Pilar, en Murcia, una exposición con la que la Cofradía del Cristo de la Esperanza ... acercaba al público los minuciosos detalles de esas tallas que componen el paso del Cristo de las Almas. Los gestos en el rostro del sayón, la fuerza casi humana que transmite el centurión y el dolor indulgente de la figura de Jesús donde se reconoce al momento la mano de esos dos jóvenes artistas, los hermanos Martínez Cava, que ya antes tanto nos habían deleitado con la talla de la Virgen de la Aurora de Lorca. Enhorabuena. Para estos días de clausura, la campana de auroros de Las Torres de Cotillas, con el aplomo y la seguridad que le son característicos, y apoyados por la magnífica acústica del lugar, dedicó unas salves de pasión que evidenciaban lo que allí se estaba viendo: 'Cuando al Calvario llegó / De su ropa despojaron / Y lo tienden en la Cruz / Sus pies y manos clavaron'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  8. 8 Impiden una concentración de motos acuáticas en la playa de Los Alemanes de La Manga
  9. 9

    Adiós verano desde Los Alcázares
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pasión nazarena en septiembre