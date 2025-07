Seducir con la palabra

Compartir

Podría haber sido en cualquier sitio, pero fue en La Manga del Mar Menor. Vas paseando por el mercadillo y de pronto te encuentras con ... un crío de no más de ocho años (Mariano, creo que se llama) que va parando a la gente que él considera potenciales clientes, les da una tarjeta de presentación impresa en colorines y les dice persuasivo: «Cuando puedas, tienes que ir a este sitio. Está en la plaza Bohemia, es de mi tío, y se come 'espectacular'. Ya te digo yo que no te vas a arrepentir... ¡Espectacular!». Tal cual. Mirando a los ojos y personalizando a cada uno de los que le prestaban atención. El tal Mariano tenía la destreza del que ha nacido en las cocinas y se ha criado en la trastienda del puesto de telas. Sabe perfectamente lo que es el arte de vender el producto con salero y dando a cada palabra la intención y la entonación precisa para captar la atención del escuchante y que este lo tenga en cuenta. Por cierto, que días después, en un programa de la televisión local que entrevistaba a los paseantes que iban por el mercado, lo vi brevemente de fondo haciendo su 'faena' y pude comprobar que llamaba más la atención que las propias cámaras de la tele. Un fenómeno el niño, vaya.

De vuelta a casa, retomo la armoniosa lectura de Haruki Murakami, flamante premio Princesa de Asturias de las letras, que desde hace días estoy disfrutando y subrayando (por supuesto) mientras habla de la relación existente entre la música y la palabra: «Cada escrito o cada lectura tiene un ritmo que has de seguir para que cada frase vaya cayendo por su peso...», y sigue, «hablar o escribir con ritmo hará que la gente se interese por lo que dices, por el contrario, una frase sin ritmo no la escuchará nadie», Y acaba sentenciando: «Para dominar el arte de la escritura, la lectura o la locución, hace falta tener buen oído y eso es algo innato que, o se tiene, o no se tiene». Efectivamente, o se tiene o no se tiene. No estoy muy seguro de que Mariano haya oído hablar del laureado escritor japonés, -si tuviera que apostar, apostaría a que no-, pero lo que sí sé es que en una más que hipotética exposición entre ellos sobre cómo seducir a las personas usando la palabra, el niño sería capaz de aportar cosas al maestro. Te digo que esto es para verlo, ¡espectacular!

