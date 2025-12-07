El primer abrazo

Compartir

El otro día disertaba un amigo sobre un tema que me dio que pensar. Hablaba, con la seguridad que te da el tenerlo muy pensado, ... sobre la importancia de ese primer abrazo que, según te despiertas, te hace sentir la cercanía de la persona que tienes a tu lado, su calor y su olor. Sí, incluso antes de cepillarse los dientes, también vale, porque si se demora podría romperse la magia.

Puede que sientas un calambrazo –o no– o puede que baste con un pequeño chispazo casi imperceptible que hará que te cambie el humor para todo el día –también a la otra parte– y que te ayude a ver la vida de otro modo, más vital, como más predispuesto a afrontar cualquier incidencia que se te pudiera presentar. La 'chispa de la vida' decían los del anuncio... Y es que en estos tiempos en los que nos venden los colchones «mucho más anchos, más altos y más estables» e incluso en los que hay quien prefiere descansar en dos camas unipersonales que se juntan, mi consejo es que hagan la prueba. Intenten hacerse notar y que se note, y ya verán que funciona. Vaya si funciona. Que pasen un buen día.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión