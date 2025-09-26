Malos tiempos para la lírica: lo 'woke'

No me gusta lo que veo. No me gustan estos tiempos en que se confunde la verdad con el relato que cada uno intenta 'colocar'. ... No me gusta que se nos quiera separar: aquí lo 'woke' (supuestamente, lo progresista y el que se quiera apuntar), y en este otro lado situamos al resto y lo llamaremos extrema derecha... Porque no sé si se han dado cuenta de que hace ya años que en algunos medios no se habla con ese mismo rasero de extrema izquierda. No existe. De la misma manera que se ha dejado de hablar de centro y centro derecha para recalcar ese saco grande que llaman las derechas.

Y lo están consiguiendo. En ese maremágnum de políticos con mando, insultadores a jornada completa, cuya principal misión parece que ha de ser culpar a golpe de tuits a 'los otros' de todos los males acaecidos sin necesidad de guardar la más mínima apariencia de veracidad. En ese lío, decía, hacen que los ciudadanos vayan tomando cada vez posiciones más extremas. A ver, si es de cajón: si tú tensas mucho la cuerda para tu terreno, por pura lógica y siguiendo la ley de la dinámica, el otro lado ha de tensar con la misma fuerza para el suyo, ¿o no? La ley del péndulo se llama. Me sale como ejemplo ese crío que provoca metiendo cizaña y luego pone cara de tonto. Pues eso.

En esas situaciones siempre había un maestro u hombre justo (o mujer, vaya) que interpretaba e impartía justicia. Pero, ¿qué pasa cuando los que han de interpretar lo que es justo se ven afectados por los intereses de esas fuerzas fácticas a las que deben su puesto y que no tienen el menor pudor en mover la balanza para su lado? La verdad es que es muy difícil pedir templanza y equilibrio cuando tienes la sensación, más o menos cierta, de que alguien te está timando con malas artes.

Por favor, dejen de marginar a 'los otros', déjenles su espacio e, importante también, dejen a la gente que piense por sí misma sin necesidad de interpretaciones maniqueas. El ciudadano ya sabe lo que piensa y son ustedes los que han de cambiar el chip, pero ¿de verdad que no lo ven?