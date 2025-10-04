Un hombre bueno

Siempre tendemos a pensar en ese hombre bueno que dedica su vida a tender puentes entre los demás, intentando buscar lugares de encuentro que eviten ... el conflicto. Que está bien, pero no siempre es así, o no ha de serlo. En este caso, se trata de un hombre con unas ideas muy suyas, muy recias y muy claras, que intentaba llevar a cabo procurando siempre no pisar el terreno de los demás.

A esas personas educadas en la rigidez de sus años mozos, trabajadores y honrados, que cerraban un trato con un apretón de manos con la seguridad y el compromiso de que «eso va a misa», los puedes sacar de sus casillas y ponerlos en evidencia si acaso, pero, si llegado el caso, hubiera que apostar, yo apuesto por el que, como Antonio, actúa siempre con buena fe y en la seguridad de que está haciendo lo correcto.

Acaba de fallecer uno de esos hombres buenos que, como pedáneo, ha buscado durante lustros lo mejor para los vecinos del pequeño barrio de San Pedro (antes Cotillas la Antigua), que se enseñorea entre los ríos Mula y Segura, y fue cuna de Las Torres 'de Cotillas'. Allí, a la vera de nuestro Patrón, de tu Águeda y del resto de los buenos vecinos que te han precedido, sin dolor y con agua en abundancia, serás feliz, huertano. Como si yo no supiera / que lo que viene después / de la muerte, que te espera / justo detrás de la puerta, / es confiar en el recuerdo / de la gente que nos quiera. Descansa en paz, Antonio Vergara.