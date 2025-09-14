La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La España que emociona

ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:57

Es curioso que haya tenido que venir una empresa de origen francés (Puy du Fou España, se llama) a dedicar un espectáculo a realzar con ... tanta pasión lo español. Para verlo tuvimos que desplazarnos más de cuatro horas en coche hasta Toledo, subir dos veces andando las cuestas que van desde el hotel, en la orilla del Tajo, hasta la plaza Mayor (luego descubrimos las escaleras mecánicas, tarde) y por fin desplazarnos en coche allá, 'anca' Dios, para mezclarnos entre más de siete mil personas que habían aparcado, como nosotros, en una inmensa escampada de polvo y arena. Veníamos preparados, no hay problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La España que emociona