La conversación está de vuelta

No sé si atreverme a hablar de brotes verdes porque entiendo que puede que me esté traicionando la nostalgia, pero a base de echar de ... menos las veladas en las que los vecinos se juntaban en la puerta para entablar conversación (a platicar, se decía), cualquier síntoma que me recuerde a una charla distendida y sin pretensiones me alegra el alma.

Esta sana costumbre estaba en horas bajas quizás corroída por la fuerza imparable de las tertulias de la tele, que nos han hecho sentirnos parte de las mismas e incluso que lleguemos a interiorizar que esos problemas que a ellos les preocupan son los que a nosotros nos han de interesar y preocupar.

Si a esto se suma el hecho de que los teléfonos móviles nos ocupan el tiempo restante y que en una sobremesa es más fácil que cualquier comensal nos conteste a un mensaje de WhatsApp antes que a cualquier pregunta que se le requiera de frente y en directo, entonces veremos que tenemos un problema.

No obstante, cuando la conversación ya parecía en vías de extinción y (casi) definitivamente irrecuperable, he aquí que de golpe aparecen vestigios de recuperación que nos sorprenden gratamente. Hablamos de esos grupos de vecinos que se buscan en la playa a la hora de poner la sombrilla y que, cuando toca la hora del baño, salen en cuadrilla, se meten en el agua y se ponen a hablar en círculo (supongo que son reminiscencias del pasado) y se ríen, y se rebaten sin agobios.

Mismamente, lo que viene a ser el arte de la sana conversación. Fíjate en esos corros, son muchos –sobre todo en las playas 'de barrio', aquí en La Manga– y ves que la gente lo disfruta, e incluso se les ve felices.

Aunque, para ser sinceros, también he de reconocer que el otro día M. me llamó la atención sobre tres jóvenes que, con el agua por la cintura, se entretenían contestando por WhatsApp y ojeando lo último que le traían las redes sociales.

Pero ya te digo, a mí me da que algo se está moviendo y que estamos en el buen camino.