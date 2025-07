Líneas de colores

Compartir

Ya hace años que comenzaron a proliferar las llamadas líneas rojas. Eran para no saltarlas. Y se han saltado casi todas, por no decir todas. ... Conclusión, que no sirven nada más que para dar titulares de noticias. Aunque su uso frecuente es una tendencia relativamente reciente, el término se refiere a un fenómeno político bien conocido: prevenir un evento o suceso que se considera inaceptable. A lo mejor si las líneas fueran de otros colores –verdes o amarillas o rosas o azules– las cosas serían diferentes.

