Honestidad ante todo

ANTONIO ALAMINOS LÓPEZ

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:47

La honestidad es un valor fundamental que se caracteriza por la sinceridad, la rectitud, la justicia y la honradez en el comportamiento y en la ... forma de pensar. Implica ser coherente. Pero hay personas que no entienden la honestidad, o no la quieren entender, y, por tanto, no es un valor a seguir. Hay políticos, y hasta poetas mediocres, y sus entornos, que parecen que la evitan. Sin embargo, la honestidad, al igual que la veracidad, el espíritu de servicio, la humildad o la solidaridad con las personas que tienen necesidades, son principios muy necesarios en la vida social, laboral y familiar. Y no digamos para la condición de persona política, donde el ejemplo debe ser cabal. El amor y la honestidad, en el fondo y en la forma, son un binomio inseparable. Si no hay honestidad no hay amor y se chapotea en el egoísmo. Además, la honestidad, permite vivir en paz, sin el peso de las mentiras.

