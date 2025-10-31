Todos al cementerio

Se visitan los cementerios, se limpian las sepulturas, se ponen flores, se ora por las almas y las lágrimas y los recuerdos brotan. Se comen ... huesos de santos, buñuelos de viento y se representa el Tenorio. Se encienden lámparas y se medita sobre el paso del tiempo. Muchos huyen de importadas visiones de disfraces y golosinas. ¿Hay algo más melancólico que un cementerio? O que la niebla, que hace que todo se vuelva gris y destemplado. O que el sol lejano y frío, sobre todo, en los atardeceres otoñales. O que las noches de lluvia mansa y las madrugadas de escarchas.

En los días de noviembre la humanidad se da cuenta de que no es inmortal. De que se deja de ser joven cuando, al levantarse, empiezan unos dolores por aquí y unos dolores por allá. Salvo a algunos líderes mundiales, de los que tienen ojivas nucleares en el este, que hace unos meses conversaban sobre la inmortalidad y llegar a los 150 años. Habría que recordarles que aquí no se queda nadie: evoca la muerte, 'memento mori'. La vida es como unas oposiciones para que el cuerpo sea funcionario en un cementerio. Y que el espíritu vuelva al abrazo en la Casa del Padre. Ya se juntarán gloriosos al final de los tiempos, es la afirmación de los fieles.

En los treinta días del penúltimo mes del año, se realizan en todo el mundo conmemoraciones relacionadas con el más allá: la vida después del tránsito. Es un regalo, sí, un regalo, que se nos hace. Pero donde hay que llegar con las manos lo más llenas posible de buenas acciones. El refranero tiene muchos proverbios latinos que nos hablan del correr de las épocas, 'tempora mutantur', los tiempos cambian, y todos debemos cambiar con ellos. El tiempo huye, 'tempus fugit', irreparablemente. Aprovecha el día, 'carpe diem'. Por tanto: ahuyenta las malas noticias, sigue una dieta equilibrada, mantente activo de cuerpo y espíritu, más aire libre, hidrátate bien, y más relajación y socialización. ¡Pero recuerda la muerte!