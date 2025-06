Compartir

Dicen que los políticos dejarán de ser necesarios. Que la inteligencia artificial bastará para gobernar. Que la gestión pública será tan perfecta que da hasta ... miedo. Pero la política, incluida la administración y su equilibrio con los ciudadanos, necesita personas. No solo asistentes, algoritmos o máquinas bien entrenadas. Personas. Humanas. Por imperfectas que sean. También la IA es imperfecta. Un político no solo gobierna o hace oposición: apoya o no. Acoge o no. Escucha o no. A veces, intuye lo que ni siquiera se ha dicho. Percibe lo que no aparece en los informes. Comprende lo que un gráfico no revela. Trabaja con la mirada, desde la mente y con la ideología de su sede. Acompaña a la ciudadanía y forma a la sociedad.

¿Puede la IA corregir y tomar decisiones de gobierno? Por supuesto. ¿Puede entender que ese vecino que antes le sonreía ahora tiene otro ánimo y piensa lo contrario? No. Lo han dicho muchos filósofos de diversas maneras: detrás de muchos logros personales hay un servidor público que creyó en un proyecto cuando, a lo mejor, muchos no lo hacían. La IA puede que vaticine un futuro sin dirigentes. Pero, con todos sus errores, sin ellos, lo que habría sería otra cosa, pero ya no sería democracia. Los buenos políticos deben salir en la prensa con la empatía, la verdad y la honradez por delante.

