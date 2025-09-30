Gracias al personal del hospital Reina Sofía
ANTONIA TOMÁS PÉREZ
Martes, 30 de septiembre 2025, 01:14
Hace un mes, mi esposo, Francisco Albaladejo Baeza, fue llevado con urgencia al Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Se había agravado su estado ... de salud (él venía recibiendo tratamiento de las dolencias que padecía), por lo que fue necesario su ingreso en dicho hospital. Allí pasó sus últimas semanas de vida en la 7ª planta (izda.), donde fue atendido hasta que murió en la noche del jueves 18 de septiembre.
Con esta carta, quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal médico y auxiliar del centro, que atendió a mi marido de forma exquisita, tanto en el plano profesional como en el plano humano. Quisiera también manifestar mi apoyo a la sanidad pública como ciudadana de a pie sin conexiones sindicales ni partidistas, pero que quiere resaltar el buen sistema que tenemos (aunque todo sea mejorable), en comparación con otros países avanzados.
