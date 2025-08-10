La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palabrotas

Ana Esther Ovelar

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:12

Según leí en un estudio, las palabras tabú constituyen alrededor del 0,5% de las pronunciadas en la vida cotidiana. A pesar de su carácter ... socialmente inapropiado, más de dos tercios de la población adulta afirma oír palabrotas en público con frecuencia. En las redes sociales muchos se sienten envalentonados por el anonimato y, según otro estudio, uno de cada trece tuits incluye lenguaje ofensivo hacia grupos basándose en la raza, la religión o el género. Parece ser que estos primeros años del siglo el coeficiente intelectual ha bajado; las palabrotas no harán que suba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  7. 7 Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola
  8. 8 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  9. 9 Una cadena humana vuelve a abrazar al Mar Menor para exigir medidas eficaces de protección
  10. 10 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Palabrotas