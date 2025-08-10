Palabrotas
Ana Esther Ovelar
Domingo, 10 de agosto 2025, 07:12
Según leí en un estudio, las palabras tabú constituyen alrededor del 0,5% de las pronunciadas en la vida cotidiana. A pesar de su carácter ... socialmente inapropiado, más de dos tercios de la población adulta afirma oír palabrotas en público con frecuencia. En las redes sociales muchos se sienten envalentonados por el anonimato y, según otro estudio, uno de cada trece tuits incluye lenguaje ofensivo hacia grupos basándose en la raza, la religión o el género. Parece ser que estos primeros años del siglo el coeficiente intelectual ha bajado; las palabrotas no harán que suba.
