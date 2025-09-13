¿Qué hay que hacer para que el Ayuntamiento de Murcia resuelva un problema?

Tengo 77 años de edad, soy vecino de Murcia y por una serie de factores físicos derivados de varias intervenciones, tengo serios problemas de movilidad. ... Como consecuencia de ello, el 14 de junio de 2024, hace ya más de un año, solicité la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. La solicitud fue desestimada el 14 de octubre de 2024. Contra la resolución que desestimaba la petición, interpuse recurso de reposición el 11 de noviembre de 2024. Y aunque el plazo establecido legalmente para resolverlo es de un mes, para esa fecha estaba sin resolver.

A la vista de ello, el 21 de enero de 2025 presenté ante el órgano correspondiente del Ayuntamiento una queja que ha corrido la misma suerte, está sin contestar. Y sin saber qué hacer más ante la inacción del Ayuntamiento, el 14 de abril de 2025 dirigí un escrito al alcalde de Murcia, como máximo responsable de esta institución, instando una solución rápida a esta solicitud. Pero no he recibido respuesta.

Y me pregunto qué hay que hacer en estos casos para que el Ayuntamiento conteste. ¿Quién o quiénes son los funcionarios que debían haber atendido el caso y no lo han hecho? ¿Quién asume en estas situaciones la responsabilidad? Y, por favor, no me digan que podía haber acudido a los tribunales. Después de esto hay una cosa clara, mi indefensión es total.