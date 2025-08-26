Más de 62.000 muertos
ALMUDENA MAIZ
Martes, 26 de agosto 2025, 00:32
Escucho que las autoridades de la Franja informan de la muerte de otras 60 personas. Duele y estremece cuando el locutor desvela la cifra total ... de 62.064 muertos y 156.573 heridos. Pero es que la indignación va en aumento cuando el periodista añade que muchas víctimas siguen bajo los escombros, donde ambulancias y otros equipos no pueden llegar.
