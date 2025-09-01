Trump, trastornado
ALFONSO PRADA CANO
Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:25
Se puede prever y frenar a un gobernante sádico, pero resulta muy difícil si está tan trastornado como para cambiar en pocos días radicalmente su ... posición en la guerra que sufrimos en Europa entre Rusia y Ucrania. Ahora mismo, una jueza ha tenido que mandar desmantelar la cárcel de emigrantes, cercada por caimanes que Trump había montado y de la que se había pavoneado con su clásico sadismo. ¿Qué nos espera si no se consiguen frenar a tiempo sus imprevisibles extremismos?
