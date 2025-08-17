Engañifa laboral

Hay algo que me mosquea mucho del Gobierno. Bueno, algo no, todo. Pero me refiero ahora al embeleso de la reducción de la jornada laboral, ... que postula ardientemente la comunista Yolanda Díaz. Lo postula para la empresa privada, porque para la empresa sobre la que ella tiene mando, la Administración Pública, para esa nada. Que paguen los otros, como siempre.

Disminuir las horas de trabajo suena genial, pero que seamos los españoles los pioneros para este cambio, viendo cómo en el mundo la tendencia es la contraria, no deja de generarme dudas. No hay más que cruzar la frontera para ver cómo Francia va a quitar festivos y va a congelar sueldos y pensiones. Las cosas se están poniendo difíciles.

Pero los irresponsables que tenemos mandando aquí, por mantenerse en la silla, son capaces de regalar las más estupendas dádivas. Lo que me temo es que lo hagan a costa de quebrar, más pronto que tarde.