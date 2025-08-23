La era de la información más desinformada

Vivimos en una época en la que cualquiera puede acceder a todo tipo de fuentes: buscadores, redes sociales, canales de vídeo, inteligencia artificial y, por ... supuesto, en los medios tradicionales. Con tanta información disponible, resulta difícil de creer que abunden discusiones sobre hechos fáciles de verificar.

Es comprensible que ciertos programas fomenten la confrontación para generar espectáculo o reforzar sesgos ideológicos. Lo difícil de asimilar es cómo millones de personas difunden bulos con total seguridad, llegando a proclamarlos en redes sociales como verdades absolutas, cuando bastaría una simple búsqueda para desmentirlos o cotejar la información.

Un ejemplo reciente lo encontramos tras la dana en Valencia, emergencia en la que participé como voluntario. Se difundió la idea de que la Generalitat no pidió el nivel 3 y que, por ello, el Estado no podía intervenir. Sin embargo, la Ley 17/2015 de Protección Civil establece que declarar una emergencia de interés nacional es competencia exclusiva del Ministerio del Interior, ya sea por iniciativa propia o a propuesta de las comunidades o delegados del Gobierno.

Nunca se exige una solicitud previa, como dicen algunos. De hecho, en planes de emergencia como el Infoex de Extremadura o el Plan de Inundaciones valenciano, declarar el nivel 3 corresponde explícitamente al Ministerio. Por tanto, el problema no es que las autonomías no lo pidan, sino por qué el Gobierno no lo activó en las inundaciones de Valencia ni en la oleada de incendios que estamos viviendo en España. Y quizá la respuesta sea la triste política: gestionar catástrofes no suma votos, siempre genera críticas y personas descontentas con las pérdidas ocasionadas.