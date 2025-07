Un pacto por nuestros montes

Hace aproximadamente una década se publicó en este mismo periódico una carta que, viendo cómo se encontraba el Mar Menor, se abogaba por un gran ... pacto para que no perdiéramos una de las joyas fundamentales que tenemos los murcianos, los europeos y los pueblos del Mediterráneo. En todo este tiempo, mucho se ha trabajado, pero todavía hemos de estar alerta y exigir que ese gran acuerdo siga siendo un objetivo que se plasme diariamente en medidas para su protección y conservación, máxime cuando a todos los factores que le atacaban se ha sumado el cambio climático y el hecho histórico de alcanzar sus aguas 36° de temperatura, lo que puede aumentar de forma irreversible esos peligros anunciados. Recordando aquella carta, regresando a Murcia y pasando por el Puerto de la Cadena, he pensado que es absolutamente necesario otro gran pacto por los bosques y árboles en general de nuestras montañas. En cualquier momento puede producirse un incendio y serían miles de hectáreas las que arderían sin remedio, cambiando radicalmente el paisaje y dejando a la ciudad de Murcia y sus alrededores sin el pulmón de oxígeno que hasta ahora contrarresta mínimamente el ya de por sí deteriorado aire que respiramos.

No soy científico, no sé qué es necesario hacer (cortar progresivamente los árboles secos y replantear con la misma especie o con otro arbolado más acorde con las altas temperaturas...), pero seguro que en nuestras universidades tiene que haber científicos que lo sepan. Sería una irresponsabilidad de todos no exigirlo y especialmente por quienes tienen la obligación legal. No esperemos a que ocurra un incendio como el de Toledo para pedir responsabilidades (incluidas las penales) y encontrarnos de nuevo con la disputa baladí de quién es el culpable, mientras nuestros montes se conviertan en ceniza y las muertes aumenten por los problemas de un aire que respiraremos mucho más contaminado. Exijámoslo, un nuevo pacto, en este caso por nuestros montes y árboles, por el bien de todos, de nuestros hijos y nietos.