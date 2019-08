CARTA A LOS PADRES «Me decís que se multiplicarán los besos sin doblez y que no serán más importantes las leyes que los hombres» Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 5 agosto 2019, 22:02

Me decís que no habrá dragones esperándome entre la hiedra cuando me haga mayor, que no existen los duendes ni las brujas ni los malos espíritus, que la amistad es para siempre, que el tiempo es oro, que el dolor nos hace crecer, nos fortalece la voluntad y la musculatura del alma; que la nieve caída de madrugada no terminará cubriendo mi cadáver dulcemente, que habrá inviernos y veranos pasados por agua que jamás olvidaré, y otoños para pasear entre nogales junto a vosotros, y revoluciones no condenadas al fracaso; me decís que hay un mañana para mis amigos y para mí, que otros días vendrán con nuevas aventuras, que las heridas de los codos y las rodillas se curan, como también las que provocan las traiciones y la decepción; me decís que no se dejará de investigar para vencer el cáncer, que sabe más el Diablo por viejo que por Diablo. ¿Seguro?

Me decís que no veré palizas al doblar las esquinas, malos tratos a menores, golpes de pecho, mujeres violadas, aterradas; que no veré cadáveres de todas las edades flotando en el mar, que no subirán los malos modos conmigo en los ascensores, que nadie prenderá fuego a los bosques, que no habrá mano alguna que dispare a los ojos de quienes nos miran pidiendo auxilio, que nos tomaremos en serio nuestro planeta y nunca se acabarán las nueces, los pistachos, las fresas...; me decís que ni habrá escasez de vacunas, ni se extinguirán la cordura, la compasión y los panales. ¿Seguro?

Me decís que se multiplicarán los besos sin doblez y que no serán más importantes las leyes que los hombres, un robot de acero que un corazón de carne helado, una despedida anunciada que un reencuentro sorpresa. ¿Seguro?

Me decís que continuaremos hablando entre nosotros escondidos bajo las sábanas, esperando vuestras últimas atenciones de buenas noches; que seguirá entrando la brisa por los balcones abiertos, que no lloverá polvo, que continuarán siendo verde la huerta y necesarios los trigales, que habrá agua suficiente para calmar la sed de los hombres y de las bestias, que los ríos no serán un lejano recuerdo entre meandros; que un día me enamoraré para siempre, y que si al final no es para siempre, podré volver a confiar en el amor y en los amantes, en las manos extendidas, en los hombros que se te ofrecen sin condiciones, en los abrazos que no tienen precio, en los sueldos justos, los jefes justos, los administradores honrados, los profesores que dejan huella, los científicos entregados, los políticos responsables, los imanes moderados, la Iglesia de los pobres, mares sin contaminar... ¿Seguro?

¿Seguro que podré seguir viendo a las cigüeñas creando sus nidos en los campanarios, y que no me dirán siempre los unos y los otros lo que tengo que pensar, que opinar, que votar, que vitorear, que rechazar, que condenar, que combatir? ¿Seguro? Me decís que tenga confianza, que tenga fe, que mire la botella medio llena, que será bueno para mí que aprenda chino, que no me deje engañar como un chino. ¿Engañar por quién?, ¿por Sánchez, por Rivera, por Casado, por los bancos, los titiriteros, los médicos homeópatas, las ONG, las academias de salsa, los coros y danzas, las federaciones de caza, los artesanos jaboneros, Marcos de Quinto, Bigote Arrocet...? ¿Seguro?

¿Acaso no es mejor arriesgarte a escuchar los cantos de sirena, si tienes la suerte de que en Ítaca te esperan y la fuerza suficiente para acallarlos, que los cantos pegajosos de los adultos que nos acosan desde internet, desde las ventanillas abiertas de sus coches parados en los semáforos, desde sus poltronas, sus púlpitos, sus escaños, sus puestos ganados por oposición, sus falsos deseos de cambio, sus intereses bastardos...?

Me decís que los tiempos están cambiando, que la política está cambiando, que los ciudadanos están hartos de villanos, anhelan cambiar las cosas y quieren comprometerse más; y que predicarán con el ejemplo y no se dejarán manipular, y que vigilarán sus deberes y mantendrán en buena forma sus derechos, y que ya no se olvidarán jamás de que el mundo que ellos andan construyendo será el que nosotros heredaremos, ya sea éste Edén o ciénaga, hogar o vertedero. ¿Sí? ¿Seguro que, aunque tenga que enfrentarme a una violenta tormenta sin alma, podré después de la lucha disfrutar de la calma?