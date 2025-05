Sí, ya sé que el lema cubano rezaba 'patria o muerte, venceremos', cuando lo exclamó Fidel Castro. Me explico. Hace no mucho veía un programa ... en la televisión pública en el que se debatía acerca del futuro de las pensiones en nuestro país. Ya de entrada es bastante arriesgado debatir sobre algo tan complejo únicamente en unos quince minutos, pero hubieron algunos datos, y sobre todo algunas frases que merecen pasar a la historia de las barbaridades culturales. Uno de los intervinientes, Santiago Niño Becerra, reputado economista, dudaba sustentado por datos más que fiables, acerca de la viabilidad de un sistema de pensiones como el actual en un futuro próximo. Y he aquí la frase lapidaria de Pablo Iglesias, que esgrimió como única respuesta: «¡Si es usted un español de sesenta y cinco años patriota, muérase!». He ahí la interpretación personalísima de Iglesias de la relación entre los términos patria y muerte, bueno, y también vejez. Podría pensarse que solo es una expresión más de un político que se dejó llevar por su conocido histrionismo que tanto seduce a jóvenes ignorantes. Pero es una expresión edadista más de este personaje de la escena política, como cuando también Iglesias dijo que se debería dejar de votar llegados a los sesenta y cinco años. Su enunciado no es más que ruido que pretende silenciar el verdadero escándalo.

Resulta preocupante que cada vez que se habla en este país de revalorización de pensiones, es decir, la única forma de vida de los pensionistas, se evada el verdadero debate contraponiendo las ventajas de su percepción para los mayores, que se hartaron a trabajar, a las de los jóvenes, sobre todo de los que no trabajan. Y es que los que realmente pagamos esas pensiones somos la clase trabajadora, que no los jóvenes. Si los que debemos cotizar y pagar impuestos para poder pagar esas pensiones, y otros servicios públicos como la educación o la sanidad, no nos hemos pronunciado, ¿qué pinta en el discurso la supuesta opinión de una parte de la sociedad que cada vez tarda más en acceder al mercado laboral?

Vamos mal, pero que muy mal, si seguimos enfrentando con argumentaciones falsas a españoles entre sí, en esta ocasión a mayores con jóvenes, abuelos contra nietos y viceversa. Algunos políticos crean nuevas 'castas' de manera intencionada con la única finalidad de distraer y evitar la solidaridad intergeneracional, porque es la que puede derrocar o aupar gobiernos.

Los de mi generación, ya entrados en los cincuenta, somos los que pagamos impuestos a pesar de algunos incompetentes que los malgestionan, porque tenemos la esperanza de que algo les llegará a los mayores, y a los vulnerables en general. Nuestros abuelos, los octogenarios y nonagenarios actuales, fueron los que formaron la generación olvidada y silenciada por el Estado, aquella de la posguerra que trabajaba durante dieciséis horas siete días a la semana, muchos de ellos en empresas que no cotizaron nunca por ellos, y todo por llevar algo de comer a sus hogares. También las otras olvidadas, nuestras abuelas y madres, que se quedaron en nuestras casas cuidándonos, porque a trabajar fuera de casa socialmente solo era permitido y aceptado a los hombres. Como si cuidar hijos, suegros y padres mayores, veinticuatro horas al día y siete días al año, no fuera un trabajo. Y si lo hacían era de asistentas de hogar y limpiadoras de portales y escaleras sin cotizar porque las casas de los pudientes no eran empresas. Es de vergüenza que todavía se les llame pensiones 'no contributivas' a las limosnas que reciben por aquello.

Lo que se les vende a algunos jóvenes, que por supuesto no son ni una mayoría simple, es que el 'pan y circo' al que les tiene acostumbrados nuestro Gobierno central peligra. Y claro, si no hay trabajo juvenil ni pan y circo con el que entretenerles, lo mismo les da por pensar que los pensionistas les roban. Mis abuelos y padres me enseñaron con su silencio y analfabetismo que la solidaridad es compartir lo que se tiene, aunque sea poco, no lo que te sobra. De nosotros, los padres de esa generación joven que nos sigue, también depende el concepto de solidaridad que queramos transmitir. Nuestras pensiones dependen de ello. Ni de patria ni de muerte, sino de solidaridad y educación.