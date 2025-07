Dependientes murcianos: cuando el tiempo no cura nada

Domingo es un nombre que desgraciadamente se ha vuelto muy conocido y famoso durante los últimos días. Es la persona mayor que sufrió una brutal ... paliza en Torre Pacheco. No resulta extraño que en España un suceso concreto desencadene una serie de reacciones que finalmente nada tienen que ver con la afrenta inicial. Suelen ser violentas, con fuertes raíces ideológicas y relativamente organizadas. En el caso que nos ocupa, por lo visto, lo que menos nos ha importado ha sido qué ha pasado con Domingo días después, sino volver a enfrentar ideologías extremas en relación con un tema tan difícil de abordar como los bandazos culturales en torno a la inmigración irregular. Y todo ello teniendo secuestrado un pueblo entero y paralizando su actividad social y económica.

No es la primera vez que una persona mayor sirve de 'excusa barata' para justificar las más que execrables realidades cotidianas. Hace tan solo unas pocas semanas salía a la palestra informativa una pareja de enfermos de alzhéimer que estuvieron desaparecidos durante horas y fueron hallados en un estado grave de deshidratación en el campo. Curiosamente nadie habló en ninguna tertulia, ni ningún experto fue consultado para discutir acerca de la dificultad que viven cada día cientos de miles de familiares que no pueden o no saben cuidar a sus progenitores mayores enfermos. Nadie destacó la falta de apoyos e iniciativas por parte de las instituciones sociales de la administración pública, tanto locales como autonómicas, para evitar que hechos como los ocurridos vuelvan a ocurrir.

No podemos olvidar que la vulnerabilidad social acompaña a algunas personas durante su proceso de envejecimiento, y que se evidencia a través de la dependencia. Y es que, mientras algunos dicen «pobre Domingo», nadie se preocupa realmente de las consecuencias del hecho de que en nuestra Región el tiempo que debe transcurrir para que la administración pública te otorgue un recurso social si eres dependiente ya exceda los diecinueve meses, casi dos años, 564 días de espera, ocho días más que en el año 2024. Los murcianos somos los segundos por la cola en capacidad de tramitar expedientes de solicitud de dependencia, algo que más que silencio debería provocar como mínimo un gabinete de crisis en la Consejería pertinente. Que sí, que a Domingo le han dado una paliza unos desaprensivos y eso es algo no se debe tolerar, pero en España muere una persona dependiente cada quince minutos mientras espera a que la valoren y le den un recurso más que necesario para poder vivir con una mínima dignidad.

En este tema ya no caben ideologías políticas, pues en nuestro país tanto las comunidades que mejor gestionan la dependencia como las que peor lo hacen son tanto de izquierdas como de derechas. Esto hace que la responsabilidad de los pésimos resultados recaiga por completo en los gestores de la dependencia de cada comunidad autónoma.

Cuando hablamos de recursos sociales no solo hablamos de plazas residenciales ni de centros de día. También lo hacemos de ayuda a domicilio, de teleasistencia y de ayudas económicas a los cuidadores que no pueden ir a trabajar por cuidar de sus familiares dependientes. Cuando las personas, ya se trate de mayores o de sus familiares, empiezan a pensarse si merece la pena solicitar el reconocimiento del grado de dependencia, porque les están avisando de que van a tener que esperar hasta casi dos años para obtener algún tipo de ayuda, dependiendo de la zona de la Región de Murcia, los gestores públicos de lo social deberían pensar seriamente acerca cuánto de responsabilidad tienen sobre ello.

Cuando en otras autonomías se están gestionando los expedientes de manera mucho más eficiente, al menos aparentemente, probablemente tengamos que fijarnos y copiar su sistema de gestión. Y es que aunque se hayan gestionado más de cuarenta mil expedientes en el año pasado, este número es claramente insuficiente si hay que esperar dos años para que te ayuden. Nadie debería sentirse orgulloso de tener a dependientes esperando ese tiempo.

Cuando la ciudadanía empieza a perder la confianza en aquellos que les deben ayudar lo único que les quedará a los políticos será cambiar el sistema de gestión técnica, e incluso de técnicos. Y es que en nuestra Región hay muchos más Domingos que en Torre Pacheco y a veces sus agresores actúan por olvido.