Vox: barcos y honra

Que Vox no es Bildu está claro. Que no tiene un pasado vinculado al terrorismo, también. Que Santi Abascal u Ortega Lara representan exactamente lo contrario de ETA, es meridiano y por la misma regla de tres, que a estos señores les pierde la pasión, la dramatización y la boca. Y esto no es blanquearlos, es pintarlos de su color.

Estar a la derecha del PP no implica necesariamente ser antidemócrata. Como estar a la izquierda del PSOE tampoco. Ahora bien, cuestionar derechos civiles que tanto nos ha costado conseguir y de los que podemos presumir es, fundamentalmente, un error. Nuestro país, nuestra España, no va a consentir ni un paso atrás en determinadas conquistas, y parece razonable que finalmente Vox, que no son tontos ni suicidas, desdibuje en el debate cuestiones de nomenclatura y se centre en asuntos de política económica y territorial. Ahí hay juego y votantes.

Entiendo, sin compartir, algunos de sus gestos actuales, puesto que necesitan demostrar su presencia e insistencia. Es lógico, pero de ahí a justificar y promocionar un gobierno del PSOE -del que en materia económica están a años luz- acusando a Ciudadanos de ello, hay un mundo.

Vox tiene el toro por los cuernos, entre o no en el Ejecutivo. Siempre podrá, después de apoyar un Gobierno PP-Ciudadanos, «darle la legislatura» a Miras y a Franco, puesto que uno de sus votos, al menos, va a ser esencial cada día.

Ahora bien, de eso, que es mucho, a pasar a la oposición de la oposición, o sea, a nada, hay un trecho que puede hacérseles largo y oscuro. Junto a la dificultad de justificar ante sus votantes que han promocionado a un gobierno socialista y escuchar cada día un «tú lo propiciaste».

En fin, Vox no tiene que elegir entre barcos y honra. Puede encontrárselos juntos en el peldaño de la abstención, evitando, así, alargar este proceso innecesariamente y entrando, lo creamos o no, en el terreno de juego.