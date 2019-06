TE ATROPELLO, AHÍ TE DEJO, ADIÓS El tratamiento de la Justicia a quienes se cobran vidas por conducción temeraria sigue causando indignación Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 17 junio 2019, 22:17

Alo mejor es que ya necesito vía urgente pasar unos días en el velero que no tengo -vamos, que ni tengo ni tendré, porque jamás caerá semejante breva-, pero me cuesta trabajo entender, e incluso me indigna, el tratamiento que la Justicia española, tan lenta para unas cosas y tan directamente desastrosa a veces para otras, dispensa a quienes, montados en sus vehículos y comportándose como si fuesen los únicos habitantes del planeta, atropellan mortalmente a niños, mujeres y hombres, sin discriminar a nadie por cuestión de sexo, ideología o religión, y sin que tampoco la edad sea un factor a tener especialmente en cuenta en sus atropellos sangrientos; y, para colmo, y para que el pastel no se quede sin guinda, no en pocos casos se dan a la fuga dejando a sus víctimas, o bien muertas ya o a punto de ello. Cada nueva noticia de atropello mortal, casi con toda probabilidad a consecuencia de una más que evidente, y exitosa, conducta temeraria o directamente homicida, me provoca un malestar pegajoso: dolor, incomprensión, incluso rabia en cuanto tiendo a ponerme en la piel de los familiares de las víctimas, aunque tampoco me gustaría nada estar en el pellejo de los causantes de las muertes.

No hace mucho fue detenido uno al que llaman 'Pichurry' -¡encima, eso!-, por lo visto conocido por ser concursante de un programa llamado algo así como -visto ahora suena a broma macabra- 'Ven a cenar conmigo'. Atropelló a un hombre de 43 años, que murió tras salir despedido a veinte metros justos del maldito punto de colisión; abandonó el lugar del accidente como si tal cosa, y regreso a su casa en taxi. Detrás dejó un muerto en el acto, y por delante dejó la puerta abierta a uno de esos llantos familiares, tan desgarradores y al mismo tiempo tan íntimos, tras los cuales ya nada vuelve a ser igual.

La Policía Municipal de Oviedo detuvo al huido tras haber sido registrado su atropello mortal por unas cámaras de seguridad. Hasta ahí, la historia no deja de resultar monstruosa, pero la razón puede ir siguiendo paso a paso lo ocurrido: la irresponsabilidad, la cobardía, el miedo, el vértigo, la mala fortuna, la sangre derramada... Me cuesta más trabajo que la razón entienda lo siguiente: tras ser detenido y conducido ante la juez, y tras negarse a declarar ante ella acogiéndose a su derecho constitucional, fue puesto en libertad con cargos. ¡Hubiese faltado ya que sin cargos y con una carta de recomendación por buena conducta!

En su auto, la magistrada señala su obligación de comparecer una vez a la semana en el juzgado, que se le retire el permiso de conducir y que le sea intervenido su vehículo y puesto a disposición del juzgado. Y a su casa, a la calle...; a lo mejor podrá ir reflexionando -vamos, si es que le viene bien hacerlo y no le altera sus planes- sobre los tres delitos que se le imputan, dos de ellos espeluznantes y el tercero, directamente, repugnante: uno de homicidio imprudente, otro de conducción temeraria y otro más de abandono del lugar del accidente; o sea, que dejó al muerto tirado como a un perro.

Otra muerta por atropello fue la joven Marta Soria, víctima de un conductor que participaba en una carrera mortal y que invadió el carril contrario por el que circulaba la hija de Eli Capdevila y Carlos Soria. Los escuchas y... «Que la muerte de Marta sirva para algo», es lo que piden ahora que se va a celebrar el juicio. Ellos quieren que, al que le arrebató la vida a Marta, se le juzgue por homicidio doloso y que se deje de hablar de «imprudencia». Que muertes como las de Marta salgan «tan barato en penas de cárcel» es algo que no entienden sus padres; y no lo entienden porque, a lo mejor, es imposible de entender.

Don Manuel, cura en una pequeña parroquia de Pontevedra, tampoco entiende lo maleducada que se ha vuelto la feligresía, que ni durante la celebración de la misa se abstiene de utilizar el móvil. Con buen humor, les ha invitado a que reconsideren su actitud y ha aprovechado para recordarles con ingenio que el uso improcedente del móvil al volante puede causar estragos: «Si quieres ver a Dios, mándale un 'whatsapp' mientras conduces». ¡Don Manuel, no dé ideas!