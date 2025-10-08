La venganza guarda heridas abiertas

Miguel de Unamuno sostenía que las historias están compuestas de intrahistorias, entendidas como aquellos caminos protagonizados por personas cotidianas que contribuyen al desarrollo histórico de ... manera inadvertida, sin aspirar a ser reconocidos como héroes, pero desempeñando un papel fundamental en la construcción y avance de la sociedad. Tales intrahistorias representan hitos que, aunque carezcan de notoriedad, resultan cruciales para comprender el significado global de los procesos históricos. Son el trasfondo, discreto pero relevante.

La historia en la que pretendo contextualizar el presente artículo no es otra que la deriva independentista que culminó con el referéndum de 2017 en Cataluña, y la intrahistoria el baile de epístolas que, con intenciones contrapuestas y destinatarios condenados a entenderse, tuvo lugar en aquel momento. Alcaldes y habilitados nacionales. Generalitad de Cataluña y Estado español. Cada uno eligió cuidadosa a su audiencia, quizás por aquello del sesgo de la afirmación, unos fueron instados a subvertir el orden constitucional y otros a revertir el mismo.

En efecto, una vez fue aprobada la ley del referéndum por el Parlamento catalán, el presidente de la Generalitat envió una carta a los alcaldes solicitándoles la puesta a disposición de los locales de titularidad municipal que se usaban como centros de votación en cualquier elección y así poder ser usados como espacios donde ejercer el voto. Ante tal acción hubo reacción del Gobierno de la nación, remitiendo una carta firmada por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales a los 947 ayuntamientos catalanes, pero he ahí que los destinatarios de ésta ya no fueron políticos, fueron funcionarios, secretarios e interventores que constituyen el cuerpo de funcionarios con habilitación nacional, dependientes del Estado y no del Ayuntamiento respectivo, ni de la Generalitat. En la carta, además de trasladar el apoyo del Gobierno a su labor, se les recordaba su obligación de cumplir la legalidad constitucional. Los destinatarios pues no eran casuales, eran funcionarios integrantes de un cuerpo creado por el Estatuto Municipal de 1924, cuya creación y carácter nacional ya se justificó por aquel entonces como dique de contención ante el nepotismo y caciquismo municipal, desligándolo de su dependencia territorial para dotarlos de un carácter nacional y garantizar con ello su independencia en el cumplimiento de la Ley.

No todo alcalde sucumbió a la proposición, pero todo alcalde que se plegó a la consecución de ese proceso inconstitucional tuvo en frente a un habilitado nacional, en un ejemplo de abnegación y profesionalidad se construyó esta intrahistoria, la de aquellos héroes de los que nos hablaba Unamuno y que para la inmensa mayoría de los españoles que vieron con estupor la inmesa agitación social, política y judicial que generó el referéndum pasó completamente desapercibida.

Como podrá comprender el lector, semejante acción no contribuyó a la simpatía del citado cuerpo de funcionarios por parte del sector independentista, pues puso en valor un contrapeso del Estado de derecho, lo que sembró el germen de lo que ahora parece ver la luz y que se articula como una vil 'vendetta'.

Toda venganza requiere de dos elementos necesarios para su correcta ejecución, paciencia y precisión. Elementos ambos que aquí han acaecido. Paciencia pues han pasado 8 años de las misivas aludidas y precisión porque, en un ejemplo (más) de coherencia y armonía legislativa (nótese la ironía), se ha aprovechado la tan esperada y necesaria tramitación de la ley de lobbies para, a petición de Junts, incluir una enmienda que cercene el carácter nacional de este cuerpo y ceda por completo su régimen jurídico a la Generalitat, abarcando desde su selección, con imposición del idioma catalán como requisito, a su régimen disciplinario, con inclusión de posibles sanciones a los funcionarios.

Esta venganza no es sino ejemplificativa de que las líneas que dibujan el territorio de Cataluña se comportan como grietas que no hacen más que agrandarse, pero esta vez en sentido inverso, pues no es Cataluña quien se está yendo del Estado, es el Estado español el que está abandonando Cataluña. La ilusoria e ingenua consideración de que el animus independentista se ha visto mermado no es más que una falacia que se enmarca en un contexto de rearme del movimiento independentista, directamente proporcional al desarme del Estado español en Cataluña, pues ante un hipotético y futurible referéndum: ¿a quién mandará el secretario de Estado la misiva aludida? ¿Quiénes serán los garantes del orden constitucional en los ayuntamientos? ¿Secretarios e interventores cuyo régimen disciplinario dependa de la misma autoridad que convoca el referéndum? Las fáciles y tristes respuestas reflejan las implicaciones que podría tener la aprobación de la enmienda de Junts, evidenciando que existen tensiones no resueltas. La independencia y dignidad de este cuerpo de funcionarios serán mutiladas por el propio Estado que primero les incentivó a ejecutar con corrección sus funciones, para posteriormente servir su cabeza en bandeja de plata.