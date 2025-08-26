Ruego o moción, esa es la cuestión

La azarosa y agotadora diatriba política que vivimos, o más bien sufrimos, se comporta como una suerte de fuerza parasitaria de cualesquiera de las restantes ... ciencias que perfilan y legitiman su ejercicio, y la jurídica es buena prueba de ello. Con una sutileza imperceptible, la pseudopolítica penetra en el sistema, expandiéndose sigilosamente, como si de una mala hierba se tratara, tomando el mayor de los protagonismos hasta el punto de anular todo debate racional y técnico que debe acompañar a lo que se defina como realpolitik. Fiel y triste reflejo de lo dicho es la polémica suscitada en torno al acuerdo adoptado en el Ayuntamiento de Jumilla. Mucho se ha dicho y escrito, utilizando un campo de vital importancia en el adecuado desarrollo de toda sesión plenaria, pero poco desde el necesario rigor jurídico, sin prejuicios ideológicos ni tacticismo políticos.

Así pues, si analizamos la moción podemos observar cómo se adoptan dos puntos que comienzan con el siguiente tenor: «1. Instar al equipo de Gobierno a promover... 2. Instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites...». El derecho de petición subyacente en la palabra instar no debería entrañar grandes problemas, es más, el hecho de que cualquier órgano formule su declaración en términos de petición evidencia un reconocimiento implícito de su incompetencia y una manifestación de respeto hacia la competencia ajena. La problemática se suscita cuando tales peticiones adoptan la categoría de acuerdo, como ha tenido lugar, y de ahí devienen debates jurídicos en torno a la necesidad de su cumplimiento, ligados a la ejecutoriedad y ejecutividad de todo acto administrativo.

Para proceder a una correcta distinción entre moción y ruego, como formas de participación plenaria contempladas en la normativa local, ha de realizarse una correcta distinción entre estas. Una moción es la propuesta que se somete al Pleno y que contiene una parte expositiva o justificación y una parte dispositiva o puntos a adoptar. Por contra, ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno, que no podrán ser sometidos a votación, serían todos los supuestos de instar, solicitar, estudiar y demás sinónimos. Nótese la evidente diferencia entre moción (acuerdo) y ruego (propuestas de actuación), entre imponer (moción) y proponer (ruego). Lo que pretendemos poner de manifiesto es que la moción adoptada nunca debió ser tal, sino que debió adoptar el traje jurídico de ruego, en tanto pronunciamiento no obligatorio para nadie, ya que su atención o no dependerá del órgano receptor, careciendo de efectos jurídicos resolutorios.

Y he ahí el segundo capítulo de esta historia, la impugnación del antecitado acuerdo por parte del Gobierno de la nación. Se plantea el aquí escribiente: ¿cómo es posible impugnar un acuerdo que no crea un acto de verdadero contenido legal, con efectos en el mundo jurídico, esto es, de creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas? La verdadera esencia y sustantividad de toda impugnación no es la de atacar un acuerdo que inste, sino la de aquel acuerdo que culmine esa iniciativa, y esto no ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Jumilla.

Se trata de una patología que observamos en todos los ayuntamientos de nuestra geografía nacional, y por ende también regional, la incorrecta calificación de los escritos presentados en las sesiones plenarias. Si el escrito del que estamos hablando hubiera adaptado la forma coherente a su naturaleza, no hubiera habido votación, difuminándose y perdiendo su valor mediático en uno de los cientos de miles de ruegos que se realizan en las sesiones plenarias de nuestro país. Pero, es más, ¿mociones como la analizada suelen ejecutarse? Rotundamente no, al menos su gran mayoría, unas veces por pura legalidad y otras por mera oportunidad. Lo que produce no solo la queja de la oposición, sino lo que es más importante, una quiebra de credibilidad de los ciudadanos con las instituciones y la confianza que ellas deben merecerle, pues nada consolida más el Estado de derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan en consonancia con lo acordado.

En definitiva, ante la anunciada proliferación de mociones que en esencia son ruegos no hay más remedio que la correcta, simple, pero efectiva aplicación de la ley. Ruego y moción ni son la misma cosa, ni se parecen. Si un escrito tiene la naturaleza de ruego, así debe ser tenido en cuenta, evitando de esta forma debates, que si bien en lo ideológico tienen una gran profundidad, en lo jurídico resultan completamente estériles y artificiosos, evitando con ello la instrumentalización, cuando no directamente fagocitación, del derecho por la política. Permitir la acción política fuera de la juridicidad es permitir la barbarie. El orden jurídico es y debe ser un elemento consustancial a la acción política en todo Estado de derecho y bien valga la ocasión para hacerlo recordar.