Ruego o moción, esa es la cuestión

Mucho se ha dicho sobre el acuerdo del Pleno de Jumilla, pero poco desde el necesario rigor jurídico

Antonio Segura Martínez

Martes, 26 de agosto 2025, 00:33

La azarosa y agotadora diatriba política que vivimos, o más bien sufrimos, se comporta como una suerte de fuerza parasitaria de cualesquiera de las restantes ... ciencias que perfilan y legitiman su ejercicio, y la jurídica es buena prueba de ello. Con una sutileza imperceptible, la pseudopolítica penetra en el sistema, expandiéndose sigilosamente, como si de una mala hierba se tratara, tomando el mayor de los protagonismos hasta el punto de anular todo debate racional y técnico que debe acompañar a lo que se defina como realpolitik. Fiel y triste reflejo de lo dicho es la polémica suscitada en torno al acuerdo adoptado en el Ayuntamiento de Jumilla. Mucho se ha dicho y escrito, utilizando un campo de vital importancia en el adecuado desarrollo de toda sesión plenaria, pero poco desde el necesario rigor jurídico, sin prejuicios ideológicos ni tacticismo políticos.

