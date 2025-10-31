La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Contratación pública, que no impúdica

Los contratos públicos convierten a la Administración en la mayor empresa del país, todo un entramado que en 2024 movió el 10,92% del PIB

Antonio Segura Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:06

Para comprender la corrupción, el silencio que la envuelve, el ingenio que la promueve y el mecanismo que la mueve, hay que partir de una ... máxima, el poder puede comportarse como una droga euforizante, un proceso dopaminérgico que se apodera de ti y va más allá del temor a no renovar el mandato, puede ser algo más, puede ser anfetamínico, puede estimularte el sistema nervioso hasta nublarte la razón, hasta creerte que estás por encima de la Ley o directamente pensar que eres la Ley. Se pierde el pudor, la estética y la ética, y en ese preciso instante el poder te ha devorado hasta convertirte en la sombra de lo que fuiste antes de entrar en política, en un juguete roto en manos de tentadores, en un exconcursante de la 'Isla de las Tentaciones' cayendo en la infidelidad, pero no la conyugal, sino la de tus promesas electorales. De repente comienzas a convertirte en un literato de la prosa choriza, un idioma inacabado y en constante evolución que adopta tantos estilos como tramas, y que ahora nos sorprende en forma de chistorras, soles y lechugas. La corrupción comienza con el leguaje generando un relato y termina precisamente con un lenguaje propio del que valerse para esquivar escuchas policiales, pero he ahí que en la jerga corrupta ya hay una palabra que ha tenido la honra, a base de deshonra, de ser reconocida por la RAE, la mordida.

