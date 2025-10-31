Contratación pública, que no impúdica

Para comprender la corrupción, el silencio que la envuelve, el ingenio que la promueve y el mecanismo que la mueve, hay que partir de una ... máxima, el poder puede comportarse como una droga euforizante, un proceso dopaminérgico que se apodera de ti y va más allá del temor a no renovar el mandato, puede ser algo más, puede ser anfetamínico, puede estimularte el sistema nervioso hasta nublarte la razón, hasta creerte que estás por encima de la Ley o directamente pensar que eres la Ley. Se pierde el pudor, la estética y la ética, y en ese preciso instante el poder te ha devorado hasta convertirte en la sombra de lo que fuiste antes de entrar en política, en un juguete roto en manos de tentadores, en un exconcursante de la 'Isla de las Tentaciones' cayendo en la infidelidad, pero no la conyugal, sino la de tus promesas electorales. De repente comienzas a convertirte en un literato de la prosa choriza, un idioma inacabado y en constante evolución que adopta tantos estilos como tramas, y que ahora nos sorprende en forma de chistorras, soles y lechugas. La corrupción comienza con el leguaje generando un relato y termina precisamente con un lenguaje propio del que valerse para esquivar escuchas policiales, pero he ahí que en la jerga corrupta ya hay una palabra que ha tenido la honra, a base de deshonra, de ser reconocida por la RAE, la mordida.

La mordida, en su segunda acepción, significa el dinero de un soborno. El funcionamiento es simple: adjudicaciones de contratos públicos que, envueltas en un fino velo de legalidad, tan frágil como fácil de arrancar, son recompensadas a través de un precio sobre este. Su presencia es como la de una especie invasora, penetra en el ecosistema hasta apoderarse de él, estando presente en casi todos los casos de corrupción de nuestra historia contemporánea, desde el 'tres per cent', pasando por la 'Gürtel' y hasta el actual 'caso Koldo', todos ellos mediáticos por igual, poliédricos, con sus posibles implicaciones en la financiación irregular del partido correspondiente, casuísticas varias, pero con un elemento en común, la contratación pública como subterfugio para su materialización.

Los contratos públicos convierten a la Administración en la mayor empresa de nuestro país, contratando servicios, suministros, obras, todo un entramado que en 2024 movió el 10,92% del PIB y el 24,05% del gasto público, o lo que es lo mismo, miles de millones de euros gestionados en pro del interés público, que como observamos a veces tiene más de interés que de público.

La contratación pública deber ser un vector de competitividad de nuestras empresas, debe empujarlas a la mejora continua, debe premiar a la competente frente a la indecente. Las empresas deben desenvolverse en un terreno de juego marcado por la seguridad jurídica, pues de lo contrario alimentarán aquello que en otros casos denunciaran, caerán en las mismas prácticas que criticaran, haciendo valer el dicho mexicano 'o te aclimatas o te aclimueres'. Todos perderemos en un círculo vicioso sin solución de continuidad en que la contratación pública deje de administrar el interés público para administrar el agravio comercial, y las cifras son preocupantes. El 40% de las empresas españolas, frente a la media del 25% en la UE, creen que la corrupción les ha impedido ganar contratos públicos, tal y como refleja el Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción.

Dicho lo cual, en la contratación pública como en la sanidad, más vale prevenir que curar, más vale una actuación preventiva que curativa, orientar nuestras acciones hacia la causa y no la consecuencia. Sin embargo, al ver al presidente del Gobierno anunciar medidas con ocasión de los últimos escándalos en contratación pública, observamos que las mismas no son preventivas sino curativas. Una reacción que refuerza el 'statu quo'. Esto ya no es cambiar todo para que nada cambie, es cambiar poco para apuntalar el todo, y si cae la breva denunciarlo. No hay verdadera voluntad, solo parches en los que la tecnología anunciada es utilizada como un espejismo sin base y el portal de transparencia como un diario de prácticas corruptas. La dos únicas medidas que en palabras del jefe del Ejecutivo «nos va a permitir detectar patrones irregulares y posibles fraudes». Detectar ya no es suficiente, hay que evitar. Evitar adjudicaciones de contratos públicos mediante la filtración de información privilegiada o la redacción de criterios de adjudicación diseñados como un traje a medida. Eso es lo que evitará que los palcos de estadios de futbol se conviertan en una suerte de villas al más puro estilo de la 'Isla de las Tentaciones', de forma que tentadores y tentados abandonen las mesas de contratación pública y se enfrenten a su hoguera final.