La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

En defensa del Tribunal Supremo

Carecen de sentido varias de las muy graves imputaciones que se están realizando contra los magistrados del Tribunal Supremo

Antonio Salas Carceller

Magistrado emérito de la sala 1ª del TS

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:12

Nunca pensé que sería necesario escribir en defensa del Tribunal Supremo. Creía que el respeto institucional estaba garantizado en un Estado democrático y de derecho, ... al que se alude constantemente desde instancias oficiales como si ese simple enunciado fuera capaz de purificar tanto disparate. Las circunstancias actuales demuestran lo contrario ya que desde ciertas sedes políticas y periodísticas, aunque también judiciales –lo que comporta una especial gravedad– se ha orquestado una campaña en contra del Tribunal Supremo y sus integrantes que merece una respuesta, pues obviamente quienes hoy desempeñan tan alta función no puede descender a dar contestación a tanta ignominia. Los políticos, usando un lenguaje tabernario en muchas ocasiones, se insultan recíproca y públicamente buscando un titular que genere adhesiones, aun afectando gravemente a la propia salud democrática de los ciudadanos a los que deben servir; pero esto no es propio de personas que, como los magistrados del Tribunal Supremo o cualesquiera otros profesionales que dedican su vida, sus estudios y su esfuerzo al servicio de los demás mediante el legítimo ejercicio de sus profesiones, como es lógico no pueden estar dedicados a contestar o a actuar judicialmente contra quienes reiteradamente les faltan al respeto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  5. 5 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  6. 6

    Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  9. 9 Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia
  10. 10

    Pedro Benito: «Siento que es mi año, quiero darlo todo y ayudar al Murcia a subir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad En defensa del Tribunal Supremo