Nunca pensé que sería necesario escribir en defensa del Tribunal Supremo. Creía que el respeto institucional estaba garantizado en un Estado democrático y de derecho, ... al que se alude constantemente desde instancias oficiales como si ese simple enunciado fuera capaz de purificar tanto disparate. Las circunstancias actuales demuestran lo contrario ya que desde ciertas sedes políticas y periodísticas, aunque también judiciales –lo que comporta una especial gravedad– se ha orquestado una campaña en contra del Tribunal Supremo y sus integrantes que merece una respuesta, pues obviamente quienes hoy desempeñan tan alta función no puede descender a dar contestación a tanta ignominia. Los políticos, usando un lenguaje tabernario en muchas ocasiones, se insultan recíproca y públicamente buscando un titular que genere adhesiones, aun afectando gravemente a la propia salud democrática de los ciudadanos a los que deben servir; pero esto no es propio de personas que, como los magistrados del Tribunal Supremo o cualesquiera otros profesionales que dedican su vida, sus estudios y su esfuerzo al servicio de los demás mediante el legítimo ejercicio de sus profesiones, como es lógico no pueden estar dedicados a contestar o a actuar judicialmente contra quienes reiteradamente les faltan al respeto.

No hay duda de que la crítica jurídica de las resoluciones judiciales está amparada en el derecho fundamental a la libertad de expresión, siempre que se observe el necesario respeto a las personas así como al ejercicio de su función.

Traigo a colación lo anterior para decir que Álvaro García Ortiz apenas era conocido antes de su nombramiento como fiscal general del Estado. El proceso que se sigue frente al mismo por un posible delito de revelación de secretos afecta a un enfrentamiento que existe artificialmente, y de forma desigual, entre el presidente del Gobierno y la de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, de modo que los situados en uno u otro extremo porfían hasta la extenuación en defensa de una u otra parte a costa del prestigio del Tribunal Supremo con sus interesadas declaraciones.

Desde el punto de vista jurídico-penal entiendo que carecen de sentido varias de las muy graves imputaciones que se están realizando contra los magistrados del Tribunal Supremo que han intervenido hasta ahora en el caso y que, por supuesto, para mayor garantía del encausado, no formarán parte del tribunal de enjuiciamiento. Dicho tribunal enjuiciador deberá apreciar tanto las acusaciones como de las defensas que se articulen en relación con el resultado de la prueba que se practique en el acto del juicio oral. Nada está escrito sobre ello, sin perjuicio de que muchas personas reaccionen negando una actuación cuya realidad desconocen pese a la existencia de indicios, apreciados por aquellos jueces a quienes constitucionalmente corresponde.

Resulta curioso que un catedrático de Derecho Procesal llegue a afirmar –en un artículo periodístico– que al someter a Álvaro García Ortiz a un juicio público y con todas las garantías para decidir si ha cometido el delito por el que va a ser acusado se está vulnerando su derecho fundamental a la presunción de inocencia (¿). Como también llama la atención que más de un magistrado emérito que perteneció a la propia Sala Penal del Tribunal Supremo cuestione la labor del magistrado instructor y de los que integran la Sala de Apelaciones de dicha Sala, afirmando que sus resoluciones carecen de justificación argumental y que se basan en una «petición de principio» en cuanto parten de la convicción de culpabilidad desde el primer momento. Niegan así la existencia de claros indicios y afirman que todo se ha valorado en contra del denunciado y nada a favor.

El Derecho se basa fundamentalmente en la lógica y a partir de ella, sin ahondar en mayores consideraciones, puede decirse que en el caso resulta obvio que se ha producido una revelación de secreto que tiene su origen en la Fiscalía General del Estado, que era la destinataria del correo mediante el cual un particular, a través de su abogado, planteaba la posibilidad de conformarse con determinada condena penal por delito fiscal. Si se parte de que el fiscal general del Estado no ha sido autor directo o indirecto de la filtración ¿qué explicación tiene que no acordara inmediatamente una investigación interna para intentar determinar la autoría de tal filtración? ¿Qué amparo lógico tiene su errática actuación posterior a la apertura del proceso? Nada de eso se tiene en cuenta a la hora de imputar a los magistrados una actuación prevaricadora mediante una evidente calumnia dirigida contra ellos incluso por quienes más obligación tenían de respetar su función.

No en vano cabe pensar que, en un sistema penal tan garantista como el nuestro, podría dar lugar a una nulidad de actuaciones el hecho de la revelación de una propuesta –no aceptada– del denunciado de prestar una conformidad a la condena penal; en tanto que el tribunal que, en su día, vaya a juzgar podría también tener un prejuicio formado sobre su culpabilidad. La obligación del fiscal era perseguir dicha filtración y, si no lo hizo, cada uno podrá deducir sus propias consecuencias.