La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tercer milenio

El inmoral

Mazón es uno de los personajes más inmorales que ha dado la historia de España en los últimos tiempos

Antonio Parra

Antonio Parra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:37

Hace unas semanas escribí un artículo sobre ese indigno personaje llamado Mazón, ya saben, el todavía presidente del Gobierno valenciano, de forma insólita e inexplicable, ... pero todavía presidente. En esa columna de hace unas semanas me preguntaba si este señor, es un decir, era más tonto o más sinvergüenza. Hoy, visto lo visto, lo tengo claro: es uno de los personajes más inmorales que ha dado la historia de España en los últimos tiempos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El inmoral