El inmoral

Hace unas semanas escribí un artículo sobre ese indigno personaje llamado Mazón, ya saben, el todavía presidente del Gobierno valenciano, de forma insólita e inexplicable, ... pero todavía presidente. En esa columna de hace unas semanas me preguntaba si este señor, es un decir, era más tonto o más sinvergüenza. Hoy, visto lo visto, lo tengo claro: es uno de los personajes más inmorales que ha dado la historia de España en los últimos tiempos.

Ello no quiere decir que no sea bobo, un tonto de Alicante, decía yo entonces (con perdón de los nobles alicantinos). Igual de bobo y botarate lo es, porque su actitud sigue siendo la del que no se entera ni entiende nada: hay que ver cómo se ponen estos por unas pocas decenas de muertos. Oye, tú, como si uno no tuviera derecho de irse a comer a un ventorrillo con una amiga y tomarse unos vinos. Además, mire usted, ¿no estaba lloviendo? No íbamos a salir a mojarnos, que yo iba sin paraguas. Y luego, como yo soy un señor, un caballero alicantino, acompañé a una señorita al parking a recoger su coche, que tuve que arroparla con mi chaqueta de 'president', que se puso perdida de agua y tuve que ir a mi casa a cambiarme. Total, si había cuatro muertos de nada, ¿qué iba a hacer yo, si ya estaban muertos? ¿Iba a cambiar mi agenda? Qué cansinos, oye.

En fin, que tonto sí que es, pero tonto, lo que se dice tonto. Pero hoy ya sabemos sin ninguna duda que muy por encima de esa tontuna, es un inmoral inconmensurable. Y ya es decir que sea más inmoral que tonto. El tal Mazón es uno de los personajes más repelentes e inmorales actuales, y eso que el personaje compite en estos tiempos con grandes tipos repelentes e inmorales de toda inmoralidad. Pensemos, a nivel internacional, en gente de volumen inmoral como Putin, Trump o Netanyahu. Pues bien, el bobo alicantino ha llegado a codearse con ellos en altura de desvergüenza inhumana.

No sé si hoy lunes, cuando este artículo aparezca publicado, el tal Mazón habrá dimitido, yo escribo esto con varios días de antelación. Si sigue siendo todavía hoy lunes presidente de la Generalitat valenciana, el mundo será un poco peor. Yo espero que su partido, el Partido Popular, haya hecho ya algo para que esté ya en su casa, y más adelante, con el tiempo, tal vez en la cárcel. Amén.