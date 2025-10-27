Uno de mis ensayos de hace muchos años (recientemente he publicado una selección de ellos en el libro 'De Ibn Arabí a Proust. Ensayos sobre ... mística, arte y literatura', disculpen por la autopublicidad), uno de esos ensayos, decía, comenzaba diciendo que el ser humano es el único ser de la tierra que tiene consciencia de la muerte, que sabe que va a morir. Puede ser que haya algún otro animal con cierto grado de consciencia o al menos de intuición de su acabamiento, no lo sé, pero lo que es seguro es que no hay otros animales, más allá del humano, que hayan escrito libros reflexionando sobre la muerte. En cambio, hay centenares de textos escritos por hombres o mujeres.

Y casualmente, el texto de presentación de la obra de danza 'Finitud' comienza con una frase muy similar, eso de que el hombre es el único ser que posee consciencia de su muerte. Sara Calero es una formidable bailaora/bailarina a la que sigo desde hace tiempo, de manera que no podía faltar a la representación de la obra el pasado viernes, cuando la programó el Teatro Circo de Murcia dentro del magnífico ciclo de danza que impulsa desde hace años la SGAE.

Sara Calero parte de la que es su cultura y formación, el flamenco, desde sus movimientos clásicos, bata de cola incluida, hasta el zapateado que pisa el suelo, que se arraiga en la tierra, o hasta la picardía de las bailaoras antiguas en el baile por alegrías, pero Sara va mucho más allá e incluye movimientos contemporáneos o folclóricos, como en esa especie de danza de la muerte evocando la tradición mexicana del culto a la muerte que la espanta evocándola continuamente con sorna, y ello al aire de unos tanguillos. De manera que lo lúgubre, la seguiriya trágica, se dan la mano con la intensidad de estar vivos.

Yo esperaba tal vez una reflexión más apegada a lo que llamo vitalismo trágico: puesto que vamos a morir, vivamos intensamente la alegría. Quizás el montaje intenta abarcar demasiadas cosas a la vez y, así, hay pasajes en los que más bien aparece el sentimiento barroco sobre la muerte y la vida: todo es en la tierra vanidad de vanidades, lo que importa es la otra vida. Sí, como escribió Horacio, somos polvo y sombra, pero Horacio también reivindicaba la plenitud en su célebre carpe diem.

Pero, en definitiva, magnífica obra con un vestuario cuidado, a veces simbólico, otras explícito.