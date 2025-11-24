Del buen periodismo: Antonio Arco

Hace unos días, en Las Claras, la sede de la Fundación Cajamurcia, se celebraba un más que merecido homenaje al periodista Antonio Arco, que se ... ha jubilado recientemente y que durante décadas ha desarrollado en este periódico una intensa y brillante labor dentro del periodismo cultural. A lo largo de tantos años y de miles de páginas ha hecho de todo, naturalmente, pero su impagable labor ha destacado en dos aspectos: la crítica teatral y la brillante entrevista, en la que es un muy destacado maestro.

El homenaje fue impulsado por el académico y crítico literario de ABC José María Pozuelo y en el acto participaron tamién el exdirector de LA VERDAD Alberto Aguirre de Cárcer y el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea. Acto entrañable y de altura a la vez, pero al mismo tiempo a mí me dio por pensar sobre el periodismo actual, que vive herido por la «invasión» de lo digital o las redes sociales en internet, lo que ha provocado la crisis del papel.

Esa crisis del papel sería lo de menos, si solo fuese un cambio de contenedor no importaría, siempre ha habido cambios, desde el pergamino a las distintas pantallas, pero el cambio es más profundo en términos de debilitación del verdadero periodismo: contar la realidad, los hechos de la realidad, con veracidad. La prensa tradicional ha perdido influencia, eso es evidente, pero no porque se haya debilitado el buen periodismo en esos medios tradicionales, hay grandes profesionales, solo hay que poner un ejemplo: Manuel Madrid, hoy al frente de las páginas culturales del periódico. Lo que se ha debilitado es el público, existe un amplio sector que ya no lee periódicos y que se enreda en las redes, en las mentiras, en las noticias no contrastadas que por lo tanto no son noticias.

No sé si hay parte de nostalgia en esta reflexión, puede ser, pero yo recuerdo años atrás, muchos, tiempo en el que compartí trabajo con Arco o con el añorado Gontzal Díez, sin redes y sin red, solo con información y con interpretación puras. Menudo tándem formaban en este periódico Díez y Arco, cada uno a su manera. Pero volvamos al merecido homenaje a Antonio. Ahora tendrá más tiempo para sus viajes, que pára él son siempre fuente de conocimiento, no turismo hueco. Las páginas de cultura le echarán de menos, pero quizás, por fin, tengamos tiempo para zamparnos ese caldero que espera en honor a nuestro querido Gontzal.