Tercer milenio

Del buen periodismo: Antonio Arco

Lo que se ha debilitado es el público, que no lee periódicos y se enreda en las redes

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:32

Hace unos días, en Las Claras, la sede de la Fundación Cajamurcia, se celebraba un más que merecido homenaje al periodista Antonio Arco, que se ... ha jubilado recientemente y que durante décadas ha desarrollado en este periódico una intensa y brillante labor dentro del periodismo cultural. A lo largo de tantos años y de miles de páginas ha hecho de todo, naturalmente, pero su impagable labor ha destacado en dos aspectos: la crítica teatral y la brillante entrevista, en la que es un muy destacado maestro.

