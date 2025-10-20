Querido Antonio

Esta es la crónica de una experiencia personal, no una glosa de lo mucho que se ha dicho y se dirá de Antonio Ballester Les ... Vestes. He tardado en recuperar mi posición como ciudadano de esta región despistado con quehaceres profesionales durante décadas. Cuando he conseguido educar mi atención lo he hecho, eso sí, sobre las más brillantes luces que mi miopía me permitía identificar. Luces del pensamiento que tratan de explicar y artísticas que tratan de conmover. Luces que se ocupan de la inquietud humana con la vida y la muerte. Ese interés me ha llevado, con las limitaciones reales o imaginarias que el desgaste de una vida larga provocan, a recorrer la ciudad conociendo gentes buenas, gentes inquietas, también inquietantes, cuyas producciones concretas: novelas, poemarios, pintura, escultura, escenas dramáticas o divertidas, música feérica o meras opiniones bellamente dichas o escritas, me hacen complementariamente feliz.

Una felicidad muy humana pues en ella se trenza lo bello y lo extraño. Una felicidad que hay que ir a buscarla en posesión de baquía espiritual, de un entrenado instinto, dando muchos pasos hacia puntos de la ciudad que de noche brillan y de día suenan como sirenas odiseicas de las que nada hay que temer. Paso por calles que reciben nombres de personas que merecieron el agradecimiento de sus conciudadanos, aunque muchos las transiten ignorando quiénes son esos desconocidos que habitaron cerca y desaparecieron en la bruma. Fantasmas que se adhieren a las esquinas de los edificios y contemplan asombrados los cambios.

En el mar de sargazos que se ha convertido la política, el pensamiento se vuelve oscuro, lento, vicioso. Y las emociones muestran sus peores aristas, aquellas que cortan la carne de los demás. En ese vórtice de gritos, mala fe y antipatía universal, en Murcia, en el Almudí, ese proteico edificio con nombre de medida de capacidad para cereales, se produce todos los días hasta el 26 de octubre un acontecimiento humano que es nuevo por extraño y conmovedor. Un hombre bueno recibe el abrazo de 30 seres humanos, 5 mujeres y 25 hombres, capaces de atender a lo importante, que es reconocer lo que les duele: una ausencia. La ausencia de un hombre abarcador en su abrazo majestuoso a varias generaciones de pintores y escultores de la región que se dejan abrazar por la emoción de un recuerdo compartido. Es una presencia casi sólida que gravita en la sala de columnas del Almudí y sube por sus escaleras barrocas hasta el despliegue de creatividad de los participantes, a los que imagino en una misma sala en la que, como en una oposición, rivalizan en fantasía para dar su versión plástica de una misma obra anónima del amigo.

Sí, se trata de Antonio Ballester, un chico nacido en París en 1952 y que ha sido reconocido por dos generaciones de los suyos como el mejor en un acto de suspensión de la vanidad que se les presume. Recordando sus caras de niños voy a escribir sus nombres: Alfonso Albacete, Severo Almansa, Carmen Artigas, George Audias, Juan Ballester, Manuel Barnuevo, Carlos Belmonte, Esteban Campuzano, Pedro Cano, Joaquín Clares, Ángel Fernández Saura, Alejandro Franco, Miguel Fructuoso, Pepe Garres, Sofía Gea/Petrus Borgia, Jean Ives Grall, Ángel Haro, Esteban Linares, Ana Martínez, Francisco Martínez Almagro, Vicente Martínez Gadea, Antonio Martínez Mengual, Chelete Monereo, Carlos Pardo, Manuel Pérez, Katarzyna Rogowicz, Vicente Ruiz, Marcos Salvador Romera y Juan Bautista Sanz. Obviamente he usado el orden alfabético como guía. Entre ellos destaca el esfuerzo de Martínez Gadea que ha aportado obra, pero, además, ha coordinado la diversidad como comisario para ofrecerla con sentido al visitante. A este grupo se suman amigos que habitaron en la vecindad emocional de Antonio sin saber levantar un pincel. No era necesario.

Extrañamente, toda esa fuerza creativa se ha concentrado en un acto de nobleza que es raro que lo concite una sola persona que consiguió durante unas décadas parecer el que era y ser el que parecía. Por eso es tan especial pasear por la sala del Almudí sintiendo esa atmósfera. Cada cuadro o escultura ha querido evocar a la persona o al artista. Hay arte abstracto, figurativo, expresionista, melancólico; hay fotografía y escultura; hay una selecta presencia del propio artista. Una mirada captada, una abstracción envolvente, un guiño juguetón, un abrazo hecho pintura, una colonia de gatos amables, un ser de las profundidades, una maraña evocadora, unas sillas cargadas de significado, un perro buscando a su amo que escapa del lienzo, cuerpos de mujeres amadas en secreto, imágenes superpuestas en espejos paradisíacos, objetos resignificados, altos vuelos, caballos nostálgicos, un paisaje negro sublimado en color, versos hechos arte, pintura que reposa en el suelo, artefactos volantes... Ha caído uno de los nuestros, pero conservamos su obra y la huella de su mano creativa. Un hombre bueno nos mira y guiña un ojo abriéndolo humorísticamente para abarcarlo todo.