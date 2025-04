Un mirada nueva

Ya que las cosas importantes están en manos dementes y nos han dado una tregua, aprovecho para rematar mis travesuras mentales sobre el arte contemporáneo ... desde mi cómoda posición diletante.

La música nunca necesitó ser explicada mientras no cruzó un determinado umbral hacia la sequedad y, además, aunque sea abstracta se explica cuando es cantada por medio del libreto. Sin embargo, cuando acompañada del arte plástico decidió a principios del siglo XX acabar con su hartazgo de perfección formal y melodías seductoras, que ahora se han refugiado en la música popular, fue etiquetada como «ruido». Escúchese el cuarteto para cuerda de los helicópteros de Stockhausen. Quedaba lejos la aventura que empezó de algún modo con Monteverdi para la música o Giotto para la pintura en la época moderna. La belleza que agradaba dejó de ser el propósito y compositores y pintores decidieron no ser agradables. Algunos declaraban desprejuiciados que «si el público no entiende, peor para el público». Eso dijo Pierre Boulez.

A pesar de todo, no era una actitud frívola. Tanto la pintura como la música contemporáneas han venido a ilustrar dimensiones sombrías de la naturaleza humana como es el carácter protervo del poder ante una conciencia social que ya no lo soporta. Además de su capacidad de ilustrar el cine galáctico, psicológico o de terror. Del mismo modo, el arte bello, ese en el que reconocemos nuestra figura o las más apreciadas formas de nuestro entorno natural o artificial, se consideró un arte complaciente que, en la época de dominio cultural de la religión católica, impuso temas bíblicos y en la era del poder civil absoluto impuso temas heroicos que ensalzaban las figuras de los poderosos.

Las propuestas de Duchamp (todo es arte), de Beuys (todos somos artistas) y de Kosuth (solo es arte el concepto) parecen cerrar el camino a todo posible regreso al arte anterior, y dar la razón a los que pronosticaron la muerte del arte. Pero yo no daría el arte por muerto, como certificó Danto, pues el fracaso del síndrome de los finales es manifiesto: 'La Decadencia de Occidente' de Spengler al acabar la Gran Guerra, el 'Fin de la Historia' de Fukuyama al caer el muro de Berlín y, quizás, la más preocupante, el fin de la superstición y la injusticia pronosticada por la Ilustración y desmentida por las sucesivas y devastadoras guerras, son profecías de las que la humanidad siempre ha sabido recuperarse. ¿Por qué va a ser diferente con el arte contemporáneo?

El arte ahora es libre para elegir la forma y su materia y esperamos de él que, si es realmente un arte para la vida, responda a su sentido, ese participio pasado que invita a sentir la vida como salud, amor y proyección hacia el compromiso con los demás que esperan el resultado de la creatividad libérrima del artista contemporáneo, pues lo contrario es caer en el decorativismo de las antesalas de los consejos de administración. El reto es conseguirlo sin usar necesariamente la figura humana.

Ante el arte contemporáneo la actitud debe ser de apertura prudente, pues la subjetividad humana, librada de la mirada trascendente, tiende al abandono y la tragedia. Recuérdese la frase que resume la tortura mental de Iván Karamazov: «Si Dios no existe, todo está permitido». Una idea equivocada, en mi opinión, pues la vida remontará sus propias perplejidades.

El arte no debería entretenerse demasiado en el rincón 'meta' (metaliterario, metapictórico, metamúsical), cayendo en un cierto intelectualismo elitista que vuelve al arte plástico, a la música, a la dramaturgia y a la literatura en crípticos y alejados de las preocupaciones humanas. El público podrá rechazar la música de Boulez, pero ha de saber que esa música es la banda sonora de su época como el arte contemporáneo puede ser su escozor moral. Una época que perdió la inocencia en Auschwitz y hace callo moral en Gaza.

El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, pero al ser su expresión material no figurativa, en general, su significado queda velado y necesita, como el arte de todos los tiempos, esas 'hojas de sala' explicativas de lo expuesto. Se necesita formación para una mirada que aprecie la belleza seca de un cuadro de Kiefer y sepa despreciar sin complejos la extravagancia de obras como el tácito 4' 33« de Cage o el dichoso plátano de Cattelan, al tiempo que aprecia el esfuerzo del artista para transfigurar en materia sus sentimientos o ideas. Se trata de una mirada nueva a una nueva belleza agridulce para una época en que las máscaras han caído, pero en la que el mal aún recorre la tierra desolada.

Si al cabo este artículo no se entiende es que yo mismo, como el Monsieur Jourdain, he conseguido hablar 'en prosa' sin saberlo.