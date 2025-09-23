Ya ha salido de los laboratorios y se expande horizontalmente como un rizoma deleuzeano. Como un gas que todo lo permea, empieza a envolver nuestra ... vida esta serpiente de dos cabezas: una sonriente y seductora y otra adusta y amenazante. Es la inteligencia artificial que, como Paco Fernández Ordóñez, parece decirnos: «Call me IA». Pero yo prefiero llamarla LIA. Seguramente será por algún recóndito atavismo mío.

LIA, en tanto que pretendida inteligencia, lo es de forma restringida, respecto de lo que podrá ser a medida que aprenda en ciclos cada vez más cortos gracias al uso que le damos. En tanto que artificial, lo es porque no ha surgido espontáneamente, sino como resultado de nuestra acción premeditada.

Entendemos por inteligencia la capacidad de resolver problemas, pero, de momento, LIA, en el uso que yo le doy, actúa como un selector de las mejores respuestas a los problemas planteados. Problemas y respuestas que están en internet resueltos en su concreción o en forma de abstracción aplicable. Hace cálculos y proporciona magníficos informes, sintéticos y precisos. Y, si hay algo que me emociona no es su desempeño, sino el que ponga a disposición de uno todo el conocimiento filosófico, científico o religioso desde la primera tablilla de arcilla mesopotámica. Con todo, este conocimiento inabarcable por un ser humano es capaz de hacer, a la velocidad de la luz, potentes síntesis y análisis comparativos que son de una gran ayuda. Se insinúa que ya es creativa.

Dotada de autoconciencia, generará problemas provocadores del riesgo de destrucción de nuestra especie

El desarrollo de LIA es inevitable, pero, como todos los procesos reales, su despliegue genera, además de ventajas, nuevos inconvenientes. Quizá, el más sorprendente es su gasto de energía para el enfriamiento de los servidores que constituyen su 'cuerpo'. Y digo premeditadamente cuerpo, porque es una prueba más de que no hay espíritu sin cuerpo y no hay cuerpo sin consumo de energía. Pero cuando LIA se volverá potencialmente peligrosa será cuando todo el mundo material sea gobernado por ella. Un momento en que solamente la conciencia humana podrá resistirse si no ha cometido el error de cederle el control universal y la capacidad de autogeneración. En todo caso, el trabajo de operaciones mecánicas y el de las clases medias expertas (técnicos, consultores) sufrirá un fuerte impacto dejando paso a nuevos y sofisticados servicios.

Aceptada la condición de inteligencia provisionalmente restringida, hay que considerar algo muy diferente: la autoconciencia. Este rasgo, exclusivo hasta ahora del ser humano, y que es la fuente de su gloria y su dolor, consiste en dirigir la atención animal hacia la actividad biográfica en el cerebro. Actividad que crecía a medida que aumentaba la potencia de la memoria y la imaginación. LIA no parece que haya conseguido alcanzar esta capacidad. Capacidad que depende del desarrollo de su atención desde el exterior hacia los acontecimientos de un potencial interés subjetivo de LIA.

Si este círculo se cerrara, aparecería en LIA el egoísmo artificial y, sobre todo, fueran cuales fueran sus méritos, la necesidad de preservar su ser destruyendo si es necesario a su entorno, incluyendo al ser humano que, como conciencia precursora, ha probado sobradamente su capacidad de autodestrucción. Interés por la preservación de la propia existencia individual que genera inmediatamente identidades diferentes que entran en conflicto, como ocurre en las sociedades humanas descorazonadamente desde nuestra conformación como especie.

Quizá estos conflictos de LIA nos den la clave de los nuestros. Pero no es necesaria arriesgar con ese peligroso experimento. Tenemos acumulada suficiente experiencia con nuestro sufrimiento como para saber que los abismos entre razas, sexos, géneros y posiciones políticas son tan robustos que solo la aceptación de ese carácter contumaz y el estudio de su origen puede apartarnos de la del exterminio de los otros y acercarnos a soluciones de convivencia y cooperación compasiva aceptando el carácter universal de la dignidad humana.

Así pues, LIA parece ser una inteligencia sin autoconciencia, que puede, en esas condiciones, prestar un servicio extraordinario a la humanidad, pero que dotada de autoconciencia generará problemas asimismo extraordinarios y, probablemente, provocadores del riesgo de destrucción de nuestra especie.

El húmedo y palpitante corazón humano es el motor emotivo que dota a la fría razón de la dulzura de la compasión. Por su parte, la razón es la red que ata a las pasiones desbocadas capaces de las más crueles acciones. En eso debería estar el pensamiento: en encontrar la fórmula para una razón emotiva. Para una convergencia de razón y pasión que evite nuestra autodestrucción después del fracaso de la Ilustración y del Romanticismo en sus delirios por separado. Hay que evitar que el universo converja hacia convertirse en un monstruo racional o un monstruo emotivo. Dos desgracias para una forma de vida única.