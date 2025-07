En medio del vértigo de la política el sosiego de la poesía. Hay dos razones que me autorizan a hablar de Eloy Sánchez Rosillo. Una ... es que su padre fue colega, lo que comparto con más de mil quinientas personas y, la otra, pertenecer a su generación, lo que tengo en común con tres millones de compatriotas de los que debemos seguir vivos, según la IA, el 70%. Pertenecer a la generación de un poeta grande es un honor, aunque sea luz reflejada. Así entendemos mejor nuestros desgarros o las cicatrices de nuestra alma.

Nuestra generación está ya en la primera línea del frente en el que se libra la gran batalla. Por eso es una bendición que Eloy acabe de publicar en TusQuets el poemario 'Venir desde tan lejos' que será un relicario para nosotros. En él resume su estado emocional actual sentado en una silla de enea y mirando su vida con una mirada lúcida. Su presente es la aventura continua de una conciencia que trata de retener lo sido arrastrándolo mientras pierde fragmentos en el camino. «Cómo ha llegado uno hasta este día», el día del recuerdo, ese día en el que el presente solo importa porque es condición de posibilidad para esa mirada hacia atrás. Un pasado alimentado, nos dice, por una «... herida de mi infancia». Quién no arrastra una herida, repetimos sus compañeros de temporaneidad, los que hemos hollado los mismos senderos que él. Senderos por el que, alguna vez, «... caminamos sombríos y nos cerca el invierno». Inviernos en los que hemos caído en un «... dulce dormirse con un libro en las manos». Cada uno hemos escuchado con esperanza que si estamos vivos veremos «... la hierba verde brotar de entre las grietas oscuras y torcidas de la edad».

Notamos cómo sus palabras encuentran el lugar en nosotros, cómo parecen venir de lejos a ocupar ahora el espacio que dejó el recuerdo, aunque, nos dice «No sé por qué me acuerdo de esto ahora, cuando tanto he olvidado». Hemos pacificado nuestras diatribas, nos hemos serenado y podemos prestar atención a que «Aquí, cerca de mí, los gorriones, en ese pino grande que resuena, comentan esto y lo otro atropelladamente, aunque con alegría y en concordia». Y llegamos a conclusiones: «La vida es esto: tanta quietud moviéndose, estar sin nadie y conversar con todo».

Y llega el otoño y el agua cae para nuestro placer «... miraba el aguacero. Impresionaba ver cómo crecía en su afán desmedido y su alboroto». En ese otoño la mirada se convierte en pátina sobre las cosas queridas, que cobran ánima pues «... si las observas detenidamente verás como se pueblan de vida sus llanuras». Es la oportunidad de mirar en ti pues «hay dentro de quien eres toda la multitud de los que has sido», unas veces distraído y otras atento al «... mar (que) estaba ahí, yendo y viniendo, concentrado en lo suyo» o al arce que «... curvó sus altas ramas hasta tocar la tierra y creó en torno al tronco un circular espacio, gruta de intimidad, dosel de hechizo y sueño».

Y con los años el sueño vuela a otros nidos y «A veces me desvelo y, harto ya de dar vueltas en la cama, me levanto y camino a oscuras por mi casa en la alta noche». Noches en las que «... me entreabre un resquicio a veces el misterio» conmoviendo nuestra seguridad impostada. Ratos en los que nos preguntamos «... esta melancolía ¿a qué se debe?». Quizás a que «... entrevés a lo lejos lo que intuyes que vendrá, que ya viene, que al fin llega y se acerca inevitable». Sopor anticipatorio del que nos curan «... dos o tres nubes grises, la luna creciente. Y una brisa que llega desde el mar, también desde la infancia, con ese inconfundible olor antiguo».

No en vano la ciencia y la suerte nos ha traído tan lejos. No en vano, a pesar de que «... al final solo quedan ramas casi desnudas de aquel árbol frondoso de sueños y palabras», mereció la pena vivir tantos años de esplendor humano. Años que dotan de la serenidad necesaria para decir: «En esta luz benigna de septiembre, quisiera yo marcharme cuando llegue la hora. Es una luz alegre, firme y clara, y a la vez es la imagen fragilísima de la belleza en fuga».

Esto es la poesía de Eloy para nosotros, los que hemos compartido con él vueltas vertiginosas al sol sin perder la compostura. Pues Eloy dice por nosotros: «Abracé los indicios de amor en los eriales, o cuidé los esquejes de un verdor que apuntaba en la tierra mullida en que se alzaron. No valió ningún plan...». No, no valió ningún plan, la vida reinó sobre nosotros.