Desde que el 'sapiens' es sabio advirtió en su amanecer cognitivo que el mundo era, primero, terrorífico y luego bello. Esta especie, la nuestra, nació ... en África. Por eso, algunos ya hemos tomado la precaución de nacer allí. Quizás, eso nos haga más comprensivos y menos prejuiciados con nuestros congéneres. Creer que se procede de un paraíso Vikingo es un espejismo y de eso quería hablar: de espejismos. Confusiones que nos lastran evitando que muchos no superen el amanecer de la especie.

Aquellos ascendientes nuestros tenían derecho a pensar que la Tierra era plana y rodeada por un río; que el sol se levantaba por Oriente y se escondía por Occidente; que es imposible que una piedra se mantenga en el aire si no es impulsada por una fuerza de forma continua; que una esfera de acero siempre llegará al suelo antes que una pluma de ave; que el Sol que nos calienta sigue ahí porque lo vemos en este instante; que un bastón metido en agua transparente se dobla y al sacarlo se endereza; que cuando decimos 'rojo' y 'amarillo' ese es el color de la bandera que tenemos delante; que el cielo es azul; que la luz es la mejor metáfora del espíritu... Pero nosotros no. No tenemos derecho. Aparte de que añadimos nuestras propios 'hallazgos' del sentido común perezoso como que nadie esté 'por debajo de la media'.

Ortega, qué suerte la de este hombre que no es necesario decir José ni Gasset para que todos sepamos quién es. Ortega, digo, escribió, mientras trataba de promover a ratos la república y se quejaba de la fundación de la Universidad de Murcia, que todo español debía estar «a la altura de los tiempos». Decir eso en esos años en que ya se había publicado la Teoría General de la Relatividad era complicado. Él sufrió el impacto sobre su propio sentido común de esta teoría que bajaba la luz desde la altura a la que la había colocado San Agustín a la de mera materia afectable por la gravedad, como demostró Eddington en 1919. Una teoría que también acababa con nuestra certeza de que hay un tic-tac universal que nos permite fechar el momento en que estoy escribiendo esto como simultáneo de lo que esté ocurriendo en la galaxia Andrómeda. Pues no, no existe ese tiempo. Es otro espejismo. Cada sistema, en función de su velocidad tiene un tiempo propio (como prueba el GPS).

La actitud científica es echar ácido sobre los prejuicios que hoy han dejado de ser una curiosidad para convertirse en una lacra en forma de teorías de la conspiración. La ciencia, esa mártir de la estupidez humana, que cura y electrifica y que, tras el colapso, hace arrancar de nuevo a todo un país en unas pocas horas. Esa ciencia que ha vencido a su propio sentido común visual y costumbrista hasta fundamentar toda la tecnología actual en conceptos abstractos al alcance de cualquiera que se tome la molestia aplicando aquello de que 'una vez visto, todos listos'. Es el mismo desafío de la mirada moderna al arte mimético y escamoteador. En efecto, la lista de más arriba que comienza con la planeidad de la Tierra es la lista incompleta de los prejuicios que atoran nuestra inteligencia, no solo la que aplicamos para comprender el mundo físico, sino la que aplicamos o, mejor, la que deberíamos aplicar a los asuntos humanos.

El mundo físico es inocente. Él va y viene haciendo lo que le dictan las leyes de lo real, pero el mundo humano no lo es. De él procede el mal y las tonterías. El mal de matar niños y adultos inocentes, que también hay adultos inocentes. Y las tonterías de pensar, a estas alturas, que la lista que he dado se corresponde con la verdad. No hacer el ejercicio de estar a la altura de lo logrado por las mentes más brillantes, lo que está al alcance de cada uno, es un agujero en nuestro futuro racional.

Decía Aristóteles que «todos los seres humanos quieren, por naturaleza, saber». He puesto 'seres humanos' aunque en el original de su filosofía primera dice 'hombres'. Las mujeres también quieren saber. Pero pocos hombres y pocas mujeres están dispuestos a hacer el esfuerzo de adquirir ese saber atraídos por la banalidad del bien (pantallas, música canina y otros entretenimientos sofisticados).

Y aquí está el busilis de todo esto: si entrenáramos para vencer los prejuicios físicos, quizá llegaríamos a entender algún día que todos los pueblos, dejados libremente a su criterio electoral, se dividen en dos mitades. Y que, por tanto, la cuestión no está tanto en buscar una imposible victoria como en respetar las inevitables diferencias de cada legítima perspectiva.