Ago(s)tado

En la peculiar partición del año que supone el mes de agosto, es inevitable, entre somnolencia bajo el sol y vida amistosa al anochecer, echar ... un vistazo a la situación y hacer un balance de 'medio término', como en la política norteamericana, antaño tan respetada y hoy tan despreciada en una Europa sorprendida en una peligrosa tibieza moral. El balance se puede hacer en el plano humano, social y político.

En lo humano, uno puede ir desde un «quiénes somos» a plantearse el fundamento de la existencia. En lo social, hay materia con el impacto que la tecnología tiene en nuestra vida cotidiana. En lo político, hay contenido para un tratado analizando la parálisis de la inteligencia política que nos sorprende por su baja calidad, cuando, incluso con dos casos de corrupción gravísimos, uno en cada partido, estos son incapaces de superar el nivel 'tu quoque' (y tú más) para pasar a establecer mecanismos seguros de control. El Gobierno lo hace para no mostrar un respeto al contrario que pueda verse como debilidad y la oposición moderada para no mostrar un respeto al contrario que pueda verse como debilidad. Esta repetición es premeditada para expresar la simetría obtusa de los partidos y, al tiempo, el aburrimiento que produce en aquella parte de la ciudadanía que no esté absorta mirando estúpidos episodios en TikTok de gente anodina haciendo cosas anodinas. Y qué indignación comprobar cómo los sistemas de transparencias son destruidos por políticos muy cercanos supuestamente responsables.

Las redes sociales están en pleno paroxismo de su carácter nocivo. Lo que lleva a algunos a una estéril huida hacia el aislamiento abandonando el campo a los interesados en que por ellas solo circule ponzoña. Un error que olvida el carácter instrumental de estos canales puestos a disposición de cualquiera. Igual que un cuchillo puede ser utilizado para cortar el pan o las arterias de alguien y nadie renuncia a los útiles de cocina, tampoco quien tenga algo benigno que decir debe renunciar a usar estos caminos para la expresión humana y así neutralizar el veneno que los nuevos señores feudales permiten que se expanda. Es un misterio por qué las autoridades no regulan y gravan contundentemente su uso perverso, como se castiga al que usa un cuchillo para cortar carne humana.

Estamos ante una situación crucial y hay que actuar en consecuencia. Vivimos un momento en el que algunos pilares de la 'vida anterior' están siendo demolidos con gran riesgo para la salud social. Uno de ellos, concomitante con lo dicho en el párrafo anterior, es el acoso al periodismo profesional que, en nuestro nombre, escoge las noticias relevantes entre el marasmo de la realidad y censura las mentiras manifiestas, los bulos o los libelos. Sí que parece inevitable la sustitución del papel por la noticia digital, pero evitando el 'scroll infinito', es decir, ese churro de información que nunca acaba y en el que el criterio del profesional no parece estar actuando. Algo así como un teletipo escupiendo su tira ilimitada a medida que en la realidad ocurren cosas. Hace falta el criterio profesional como es necesaria la competencia de puntos de vista en los medios para ofrecer contraste al que desee remover sus neuronas o confirmación al que prefiera su pasividad.

Otro pilar esencial erosionado es el de los servicios públicos. Ciertas empresas de la educación o de la sanidad, no digamos del mundo de los planes de pensiones, salivan pensando en la privatización de casi trescientos mil millones de euros anuales. En según qué comunidades autónomas se está en la fase intermedia de derivación hacía clínicas privadas de asistencia comprometida por una sanidad pública cada vez más dejada de la mano de Hipócrates. ¿Cuándo les llegará el turno a las universidades? Está por ver, pero ya se abren las compuertas a meras academias para que obtengan el sagrado título de universidad.

La determinación con que ciertas élites absorben rentas hacia sus bolsillos dejando a los jóvenes trabajadores salarios de subsistencia es otra fuente de inquietud para el que no esté dormido. Es el sueño húmedo de ser empresa sin trabajadores, empresa con 'colaboradores externos' que viven en ansiedad constante unidos al sustento por el débil hilo de un toque desde una aplicación depredadora.

Y todo esto sin olvidar que somos testigos de una catástrofe moral ante un crimen genocida en Gaza con el propósito de obligar a un pueblo a dejar su tierra perpetrado por otro pueblo, cuya memoria del sufrimiento propio le debería convertir en el más compasivo de la historia.

Ago(s)tado me voy al agua. Dejaré que Arquímedes se ocupe de mi flotabilidad, miraré al cielo y responderé a la pregunta clave sobre quiénes somos como lo hizo Ulises ante el cíclope: no somos «nadie».