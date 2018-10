El antipatriota Unos Presupuestos en los que se atienda de verdad a las necesidades de los ciudadanos que mantienen el sistema son algo que pone muy nerviosa a la derecha JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 19 octubre 2018, 22:12

Confieso que soy uno de esos ciudadanos que asistieron estupefactos a la caída del nivel formativo, intelectual y profesional de la izquierda española en los últimos 15 años. La irrupción de los 'zapatero's boys' devaluó sobremanera a la izquierda que está tardando años en lograr salir de aquello. Ahora le ha tocado al PP. Una banda de ninis se ha hecho con el cotarro y así nos va.

Mantras. Creen que saben algo de comunicación y generan mantras que repiten una y otra vez confiando en que acabarán induciendo una respuesta en el ciudadano. El último: que la izquierda trae la recesión. Y así nos encontramos con paradojas como que un presidente de gobierno autónomo como el nuestro se permita salir a la palestra acojonando al personal con una nueva recesión si gobierna la izquierda. Porque, según él, la izquierda malgasta y nos endeuda. Esto lo dice el capitán de una nave que ha sido llevada a pique, porque se le ha olvidado mencionar que la comunidad que él preside tiene el déficit más alto de todas las comunidades autónomas españolas. Es más, bajo su gestión ha rebasado la barrera de los 9.000 millones y debemos 9.078 millones de 'napos'. Si esto fuera una empresa de las que tanto les gustan a estos neorrancios, estaba en la calle hacía diez años. Y con esa gestión a sus espaldas y habiendo creado el agujero a las arcas públicas que él y su brillante equipo han generado, todavía tiene el empacho de advertir que 'ojo con los rojos, que nos arruinan'.

Patriotismo. Y es que estos fulanos que dicen ser tan patriotas y que te sacan la bandera hasta en las reuniones de vecinos, han enviado a Pablito Casado a advertir a Europa de que la economía española va a entrar en recesión. Con dos cojones. Por si hubiera pocos buitres en lontananza: que si los chinos, Putin, las grandes corporaciones... al neorrancio mayor no se le ocurre otra cosa que ir a Bruselas y, por sus intereses partidistas, colocarnos en el punto de mira de los especuladores. Muy patriótico, muy responsable y muy correcto. Y esto es algo que el votante medio de derechas no le va a perdonar. Este hombre es tan listo que sigue trabajando para Vox. 24/7. Cada día, cada hora.

Presupuestos sociales. Y es que no termino de entender por qué nuestra derecha tiene esa aversión a dirigir una parte del dinero de nuestros impuestos a ayudar a la población que los paga. Se lo merecen, coño. Pues, no. Ese dinero ha de quedar libre para que ellos hagan obra pública (innecesaria, claro) con sus amiguetes empresarios: aeropuertos sin aviones, desaladoras corruptas o trazados del AVE sospechosamente largos. Yo no digo que lleguemos al nivel de locura de ZP que, cierto es, llegó a dar ayudas ¡hasta a una asociación gay de Zimbabue! Pero, coño, hay que recuperar los colegios, hospitales, centros de salud e institutos del abandono económico que llevan sufriendo en estos últimos diez años. Por poner un ejemplo, esta misma semana se ha visto paralizado el Programa de Prevención del Cáncer de Colon. Algún equilibrio habrá entre esto a que nos han sometido los neoliberales (que no son neo ni liberales) y la locura de ZP. Unos Presupuestos en los que se atienda de verdad a las necesidades de los ciudadanos que mantienen el sistema son algo que pone muy nerviosa a la derecha. Porque si se llevan a cabo y el sistema no se hunde, quedará demostrado que los suyo no era austeridad sino austericidio.

Mentiras y más mentiras. Y entonces quedarán al aire sus vergüenzas, sus trolas. Que se gastaron la pasta en rescatar Cajas a las que ellos mismos habían hundido, que la corrupción, el latrocinio, las tarjetas 'black' fueron nuestra crisis y que con su gestión de capitalismo de amiguetes se han gastado nuestra pasta. Recuerden, FER nos debe 9.000 millones. No la izquierda. La última tropelía, la ley de aceleración de trámites empresariales, un eufemismo para decir «vamos a quitar los trámites medioambientales a nuestros empresarios amiguetes». Esto es en sí una infamia. Y Ciudadanos está en el ajo. En el ajo de algo que caerá por ilegal, que hasta los servicios jurídicos de la Asamblea han tildado de barbaridad y que pretende sobrepasar todos los límites en cuanto a garantías que deben existir en un país civilizado de la UE. Luego en Ciudadanos se enfadan cuando les dicen que son el PPb. Pero es que hacen exactamente lo mismo o peor que el PP. ¿Su sensibilidad medioambiental? Ahí la tienen, cero. Las mismas recetas de siempre pero con otro nombre y de color naranja.