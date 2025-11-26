El poder del compromiso

El compromiso es la base de la acción. Nos da la motivación necesaria para que las acciones que de él se derivan puedan cambiar cosas. ... Es el compromiso lo que nos mueve. El compromiso para conseguir un objetivo es uno de los poderes más sólidos y profundos que existen dentro del ser humano. Para que este se logre, son muchos los elementos que entran en juego: conciencia, intención, voluntad, motivación y, finalmente, la acción en sí (Jacqueline Butcher).

El compromiso que asumimos es el que pone en movimiento los mecanismos para el cambio y la transformación. La iniciativa y la acción surgen si realmente existe un compromiso pleno por alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Hacer realidad las fortalezas de la Región es posible desde el compromiso real y sin matices de todos, y en la situación actual este compromiso es más que una voluntad, es una necesidad y una obligación, y somos lo que vamos construyendo.

La potencia verdaderamente sustantiva es un proyecto sugestivo de vida en común, una comunidad de propósitos y anhelos para hacer algo juntos (José Ortega y Gasset en 'España invertebrada'). Ese hacer algo juntos obliga a todos a buscar el consenso en lo fundamental, el desarrollo social y económico de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Pasan los años y la Región de Murcia sigue sin poder poner en valor todas sus ventajas comparativas

Estoy plenamente convencido del compromiso personal y cierto de los líderes de los partidos con la Región y el bienestar presente y futuro de sus ciudadanos, pero esta realidad ha estado, en muchos casos, condicionada a los compromisos del partido. El paso de los años ha confirmado la necesidad de que el desarrollo social y económico de la Región se conforme como base del compromiso por la Región y ahora es el momento de hacerlo realidad.

Porque siguen pasando los años y la realidad que constatamos es que la falta de un proyecto de Región consensuado en lo fundamental, a medio y largo plazo, ha impedido poner en valor todas sus fortalezas. Hoy, como en 2007, seguimos por debajo de la media nacional en cualquier ratio socioeconómica, a la cola en el ránking nacional, y solo por delante de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Según Eurostat, la tasa de pobreza o exclusión social en España en 2024 se ha situado en el 25,80% por encima de la media de la Unión Europea del 21%. La Región de Murcia con el 32,40%, solo se encuentra por encima de Andalucía con el 35,60%, le siguen Castilla-La Mancha y Extremadura con el 34,20%.

El Gorguel, el ferrocarril, los corredores viarios, el aeropuerto, la falta de agua o la financiación son algunos de los asuntos que año tras año siguen estancados. Su no realización ha llevado a la Región a una situación de estancamiento y la población ya no crece por encima de la media nacional. La renta o el PIB por habitante retroceden en vez de aumentar, el abandono escolar, la tasa de pobreza... Es necesario un compromiso en lo fundamental por la Región al margen de las diferencias, un compromiso de objetivos y medios, un compromiso de plazos y resultados.

Porque pasan los años y la Región de Murcia sigue sin poder poner en valor todas sus ventajas comparativas, y en consecuencia se siguen perdiendo oportunidades. El PIB crece, pero menos que la media nacional, y según la EPA del tercer trimestre de 2025, más de 100.000 personas buscan un empleo y no lo encuentran.

A pesar de las diferencias, por muy importantes y reales que sean, estas han de dejarse al margen para asumir el compromiso cierto de cambiar la Región, y hacerlo realidad, tomando como base en lo que coincidimos mayoritariamente, el desarrollo de la Región y el bienestar de los ciudadanos, consensuando un plan para la transformación socioeconómica de la Comunidad, para situarla en torno a la media nacional en el horizonte de 2030-2035.

Conseguirlo es responsabilidad de todos los partidos políticos de la Región, y singularmente del presidente del Gobierno regional, que debería reunirse con los demás líderes políticos y acordar la Región que queremos a medio y largo plazo, en la que deberían participar empresarios y sindicatos, para juntos concretar el programa de actuaciones, con objetivos, plazos y medios necesarios para atraer inversores y talento, a la vez que fomentar el emprendimiento como base del desarrollo.

El compromiso es el único camino para conseguir el objetivo, y precisa del diálogo y del acuerdo para hacerlo realidad. Cambiar debilidades por fortalezas en la Región es posible, pero precisa del consenso, pues, como demuestra el tiempo pasado, sin él no es posible poner en valor todas sus potencialidades. Si no hay consenso en el proyecto de Región que queremos, se seguirá retrasando el futuro, y debemos ser conscientes de que lo que se pierde jamás se recupera, y que seguir perdiendo oportunidades no nos está permitido porque condicionamos el futuro.