La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El poder del compromiso

Si no hay consenso en el proyecto de Región, se seguirá retrasando el futuro, y debemos ser conscientes de que lo que se pierde jamás se recupera

Ángel Martínez

Ángel Martínez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:02

El compromiso es la base de la acción. Nos da la motivación necesaria para que las acciones que de él se derivan puedan cambiar cosas. ... Es el compromiso lo que nos mueve. El compromiso para conseguir un objetivo es uno de los poderes más sólidos y profundos que existen dentro del ser humano. Para que este se logre, son muchos los elementos que entran en juego: conciencia, intención, voluntad, motivación y, finalmente, la acción en sí (Jacqueline Butcher).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  5. 5

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  6. 6

    El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El avispón oriental llega a la Región de Murcia: detectan dos nidos en La Unión y Escombreras
  10. 10 El expresidente del Murcia Raúl Moro, condenado por blanqueo y delitos contra Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El poder del compromiso