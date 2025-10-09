La Región de Murcia es, desde hace muchos años y hoy aún más, la de mayor potencialidad de crecimiento de todo el arco mediterráneo español, ... pero el continuado retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones, singularmente a partir de 2007, año de la Gran Crisis, y la falta de unión para demandar su continuidad, han condicionado su capacidad para hacerlo realidad. Es la hora de ir juntos para acabar con su aislamiento.

Que todos en esta Región, y singularmente los líderes de los partidos políticos trabajan con el compromiso de avanzar y mejorar la situación de los ciudadanos, es un hecho constatado. Pero para avanzar se necesita de la voluntad política, siendo preciso sumar en lo que coincidimos, y aparcar en lo que disentimos, único camino para hacerlo realidad.

El pasado nos ha demostrado que para resolver los problemas se necesita del diálogo, la negociación y el acuerdo en lo fundamental, porque solo desde la unión conseguiremos que el Gobierno realice las infraestructuras recogidas en el acuerdo del 6 de marzo de 2020.

Porque es la falta de consenso entre los partidos lo que resta fortaleza para derribar los muros que condicionan el desarrollo. Es cierto que en agua y financiación se precisa de la suma con otros territorios, pero las infraestructuras solo precisan del acuerdo con el Gobierno nacional, que le debe a la Región hacerlas realidad.

Como recoge la AIReF en su estudio sobre la inversión en infraestructuras del transporte por comunidades, entre 1985 y 2018, el Estado invirtió en la Región solo el 2% del total nacional.

La realidad de la Región, en el contexto nacional, confirma que seguimos prácticamente en los mismos diferenciales negativos que en el año 2007, entre 15 y 18 puntos por debajo de la media nacional en cualquier ratio socioeconómica.

La Región se enfrenta, además, a retos muy complejos como es el endeudamiento en que está inmersa, que al finalizar 2024 era de 13.500 millones de euros; es verdad que en una gran parte es una deuda generada por su infrafinanciación, y también por la pérdida de recursos como consecuencia de actividades productivas que se han visto truncadas por el retraso en las infraestructuras, y por el gasto corriente que es preciso reducir drásticamente.

La educación precisa de un fuerte impulso tanto en la reglada como en la formación profesional y singularmente de un plan extraordinario de formación para dar la oportunidad a las personas en paro de formarse según las demandas de las empresas. El gasto en formación es la mejor inversión que puede hacer la Región.

Es necesario reducir la tasa de abandono escolar entre los jóvenes de 18 a 24 años, que supera la media nacional; según el informe PISA de 2022, la Región continúa por debajo de la media nacional en comprensión lectora y en Matemáticas, y en la media en Ciencias, mientras que en pensamiento creativo, según su informe de 2024, la Región se encuentra una décima por encima de la media nacional.

Es necesario resolver la financiación autonómica para poder afrontar las inversiones que la Región necesita y el cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos. Garantizar la continuidad del Trasvase Tajo-Segura es absolutamente necesario. España necesita aprovechar los fondos europeos para hacer realidad las infraestructuras hidráulicas que se precisan para la interconexión de cuencas llevando el agua desde donde sobra a donde falta, y a la vez frenar la desertización.

En la estructura productiva regional, es un hecho que el sector industrial y energético ha crecido de manera muy importante, superando la media nacional, mientras que el sector de los servicios de mercado no solo no avanza, sino que retrocede en las actividades fundamentales, precisando de un programa a medio y largo plazo, que despeje las incógnitas y conlleve medidas reales que incentiven la atracción de inversores y talento.

Es necesario recuperar la confianza para impulsar la estructura productiva hacia actividades de mayor valor añadido, con la creación de empleo, mayores salarios y generación de riqueza, y de las infraestructuras fundamentales para impulsar el desarrollo. Su inexistencia o retraso lo condiciona como ha ocurrido en los últimos dieciocho años.

Todos somos responsables de no haber demandado y conseguido de los partidos y del Gobierno regional que dejaran al margen sus diferencias, y negociaran con el Gobierno la solución a los problemas de la Región, por lo que es necesario que los líderes de los partidos en la Región, al margen de las diferencias, no esperen más y se sienten a una mesa y, con visión de futuro, demanden del Gobierno la realización de las infraestructuras, y acuerden un Plan por la Región con objetivos y plazos, que conlleve recuperar la confianza en nuestras propias fortalezas; y para que los inversores tengan claros los compromisos y objetivos de la Región, así como las medidas de apoyo con que cuentan y los plazos máximos de respuesta.