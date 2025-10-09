La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El compromiso de avanzar

Solo desde la unión conseguiremos que el Gobierno realice las infraestructuras recogidas en el acuerdo del 6 de marzo de 2020

Ángel Martínez

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:33

La Región de Murcia es, desde hace muchos años y hoy aún más, la de mayor potencialidad de crecimiento de todo el arco mediterráneo español, ... pero el continuado retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones, singularmente a partir de 2007, año de la Gran Crisis, y la falta de unión para demandar su continuidad, han condicionado su capacidad para hacerlo realidad. Es la hora de ir juntos para acabar con su aislamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  8. 8

    Salud retrasa la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia
  9. 9 Evacúan a dos personas por un accidente múltiple en Cartagena
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El compromiso de avanzar